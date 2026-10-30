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(Vidéo) « Nous avons besoin d'une visibilité à cinq ans » : Camille Beurdeley, Uniclima

Génie climatique
Publié le 30 octobre 2026 à 17h00, par Nils Buchsbaum
Marché des PAC, rénovation énergétique, qualité de l'air : Camille Beurdeley détaille les demandes d'Uniclima pour stabiliser la filière.
©Jade Melquiond - Batiweb
©Jade Melquiond

Dans un marché du bâtiment toujours en crise, les ventes d'équipements du génie climatique affichent des évolutions contrastées. Si les chaudières reculent, les pompes à chaleur retrouvent une dynamique positive, tandis que la ventilation peine à décoller.

Camille Beurdeley, déléguée générale d'Uniclima, l'organisation professionnelle des équipements du génie climatique, analyse,, auprès de Batiweb, les tendances du marché et détaille les demandes de la filière : visibilité réglementaire à cinq ans, rénovation énergétique par étapes et meilleure prise en compte de la qualité de l'air intérieur.

 

 

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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