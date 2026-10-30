Marché des PAC, rénovation énergétique, qualité de l'air : Camille Beurdeley détaille les demandes d'Uniclima pour stabiliser la filière.

Dans un marché du bâtiment toujours en crise, les ventes d'équipements du génie climatique affichent des évolutions contrastées. Si les chaudières reculent, les pompes à chaleur retrouvent une dynamique positive, tandis que la ventilation peine à décoller.

Camille Beurdeley, déléguée générale d'Uniclima, l'organisation professionnelle des équipements du génie climatique, analyse,, auprès de Batiweb, les tendances du marché et détaille les demandes de la filière : visibilité réglementaire à cinq ans, rénovation énergétique par étapes et meilleure prise en compte de la qualité de l'air intérieur.