(Vidéo) « Nous avons besoin d'une visibilité à cinq ans » : Camille Beurdeley, Uniclima
Dans un marché du bâtiment toujours en crise, les ventes d'équipements du génie climatique affichent des évolutions contrastées. Si les chaudières reculent, les pompes à chaleur retrouvent une dynamique positive, tandis que la ventilation peine à décoller.
Camille Beurdeley, déléguée générale d'Uniclima, l'organisation professionnelle des équipements du génie climatique, analyse,, auprès de Batiweb, les tendances du marché et détaille les demandes de la filière : visibilité réglementaire à cinq ans, rénovation énergétique par étapes et meilleure prise en compte de la qualité de l'air intérieur.
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