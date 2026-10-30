En pleine mise en œuvre du plan national d’électrification, la suppression annoncée de plusieurs dispositifs de terrain soulève des inquiétudes quant à l’accès des foyers les plus modestes aux aides à la rénovation. Des associations alertent sur le risque de laisser à l’écart de la transition énergétique les ménages qui en ont le plus besoin.

Trois programmes consacrés à la lutte contre la précarité énergétique, Slime, Territoires Zéro Exclusion Énergétique et Toits d’Abord, sont menacés par une décision gouvernementale de non-renouvellement des financements CEE. Avec l’opérateur Soliha, leurs structures porteuses dénoncent une suppression décidée sans concertation, qui priverait les ménages les plus modestes et les collectivités locales d'outils d’accompagnement indispensables à la rénovation énergétique des logements.

« Privés d’accompagnement et d’ingénierie, les ménages les plus précaires ne pourront ni connaître, ni faire appel aux aides publiques et seront de fait exclus des politiques publiques de transition énergétique », alertent Cler solutions, filiale du réseau Cler, la Fondation pour le Logement des Défavorisés, Stop à l’exclusion énergétique et Soliha dans un communiqué diffusé le 29 octobre.

Ces organisations mettent en garde contre une politique qui ne prendrait pas suffisamment en compte les inégalités d’accès à la transition énergétique : « Sans accompagnement et sans soutien à des dispositifs complémentaires, le plan d’électrification [Ndlr : Présenté le 23 avril 2026 par le gouvernement, le plan d'électrification vise notamment à porter la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie de 27 % à 38 % d'ici 2035], purement technocratique et hémiplégique sur le plan social, est voué à l’échec. »

Des dispositifs ciblant les publics éloignés des aides classiques

L'action des trois programmes repose notamment sur le repérage des situations de précarité, l’accompagnement des ménages et l’ingénierie nécessaire au montage des projets.

Les signataires soulignent les limites d’une politique de transition énergétique qui ne s’appuierait pas sur ces relais de terrain. « Comment déployer 1 million de pompes à chaleur (PAC) en laissant de côté les ménages précaires qui dépendent des énergies fossiles et n’ont pas accès, sans aide, aux dispositifs tels que le leasing social PAC ou la voiture électrique, censé leur être destinés, et encore moins établir un plan de financement robuste ? Comment rénover les segments du parc immobilier les plus énergivores et souvent vacants qui restent difficilement accessibles aux dispositifs classiques, principalement orientés vers les propriétaires et bailleurs privés, pour en faire des logements très sociaux ? », interrogent-elles.

Mis en œuvre par les collectivités locales, le programme Slime, porté par Cler solutions, repère et accompagne à domicile les ménages en situation de précarité énergétique. Depuis 2013, plus de 120 000 foyers en ont bénéficié, avec une économie moyenne de 329 euros par an et par ménage, selon les données publiées dans le communiqué.

Lancé en 2023, Territoires Zéro Exclusion Énergétique accompagne les ménages très modestes dans la rénovation de leur logement et forme les professionnels de terrain. Après avoir bénéficié à 2 000 ménages, le programme prévoit, sur la période 2026-2030, d’en accompagner 23 000 dans 35 territoires. Les rénovations doivent générer 4,84 TWh cumac d’économies d’énergie, éviter 43 000 tonnes de CO₂ et représenter 540 millions d’euros de travaux pour les artisans locaux. L’organisation revendique un taux d’électrification des logements qui atteint 95 % après intervention.

Porté par la Fondation pour le Logement des Défavorisés, Toits d’Abord finance la production et la réhabilitation de logements très sociaux par les opérateurs de maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI). Depuis 2012, plus de 8 000 logements dégradés ou vacants ont bénéficié de ce soutien, avec une baisse moyenne de leur consommation énergétique proche de 65 %.

Des conséquences redoutées pour les ménages et les collectivités

« En supprimant aujourd’hui les programmes dédiés aux ménages en situation de précarité énergétique et aux collectivités, le gouvernement accentue le déséquilibre, au sein du mécanisme des CEE, entre contributeurs et bénéficiaires finaux, au profit d’autres secteurs », déplorent les organisations.