Avec la fin progressive du bouclier tarifaire, le ministre de l’Économie a annoncé ce dimanche une nouvelle hausse du prix de l’électricité, comprise entre 8,6 % et 9,8 % pour les particuliers, et entre 6 et 8 % pour les petites entreprises, à compter de février. Après les hausses de février et août 2023, cela représente une augmentation de +38 % en un an.

Dans le cadre de la sortie progressive du bouclier tarifaire sur le prix de l’électricité, et après deux hausses respectives de +10 % et +15 % en février 2023 et août 2023, le ministre de l’Économie a annoncé ce dimanche une nouvelle hausse moyenne de +9,5 % TTC (en fonction des options d’abonnement) à compter de février 2024.

Une hausse spectaculaire depuis 2019

Avec cette nouvelle hausse, le prix de l’électricité aura augmenté de +38 % en 12 mois et de +51 % depuis 2019, soit une augmentation jamais vue en France, selon le spécialiste Hello Watt.

Résultat, un ménage vivant dans une maison tout électrique et consommant 14 000 kWh par an et qui payait 2 548 € avant février 2023, paiera 3 542 € après février 2024, soit une facture de 1 027 € en plus en un an.

Et cette augmentation des prix n’est pas finie, selon Hello Watt, qui prévoit encore entre +4 et +5 % d’ici février 2025 – date de la prochaine hausse annoncée par Bruno Le Maire, afin de sortir définitivement du bouclier tarifaire, mis en place par le gouvernement lors du début de la crise énergétique.

La France de nouveau au-dessus de la moyenne européenne

À compter de février 2024, le prix de l’électricité en France dépassera désormais la moyenne européenne, avec 29,6 centimes d’euros par kWh en France, contre 27,9 c€/kWh en moyenne.

Les prix de l’électricité au sein de l’Hexagone dépassent ainsi ceux de l’Espagne (17,4 c€/kWh) et de l’Italie (28,3 c€/kWh), mais restent en-dessous du Royaume-Uni (42,1 c€/kWh), de l’Allemagne (38,1 c€/kWh), de la Belgique (35,2 c€/kWh), et des Pays-Bas (35 c€/kWh).

Investir dans la rénovation énergétique pour réduire sa facture d'énergie

Pour parvenir à réaliser des économies, Hello Watt rappelle qu’il existe plusieurs moyens, parmi lesquels changer de fournisseur d’électricité pour un plus compétitif et proposant une offre à prix fixe ou bloqué, mais aussi suivre et analyser sa consommation en ligne grâce à l’application Hello Watt (qui s’appuie sur les données de Linky) et adopter les bons gestes.

Outre ces réflexes, le spécialiste de l’énergie conseille également de profiter des aides de l’État en investissant dans la rénovation énergétique, que ce soit en isolant ses combles et ses murs, en remplaçant son système de chauffage par une pompe à chaleur, et/ou en installant des panneaux photovoltaïques.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock