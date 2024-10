Crise de la construction : vers une relance via les primo-accédants ?

La ministre du Logement Valérie Létard était l’invitée de franceinfo ce 23 octobre. L’occasion d’évoquer ses pistes pour résoudre la crise du logement et « relancer la machine » de la construction. Pour cela, la ministre mise notamment sur les primo-accédants et l’assouplissement du ZAN.

Lors d’une interview sur franceinfo, la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine est revenue sur son souhait d’étendre le prêt à taux zéro (PTZ) à toutes les zones et logements neufs (collectif et individuel). « L’amendement va être déposé » dans le projet de loi de finances (PLF) 2025, a-t-elle assuré.

Vers la baisse des taux d’intérêts et l’extension du PTZ

Objectif affiché : faciliter l’accès à la propriété pour les primo-accédants et ainsi libérer du locatif pour réduire la crise du logement.

Pour rappel, la remontée des taux d’intérêts et l’inflation ont fortement impacté le pouvoir d’achat des primo-accédants depuis deux ans, et nombreux sont ceux à avoir gelé ou repoussé leur projet d’accession à la propriété. Ce manque de mobilité ayant pour effet de saturer le marché locatif.

Valérie Létard a notamment rappelé la baisse amorcée des taux d’intérêts des crédits immobiliers. « On est dans une trajectoire propice à la baisse des taux d’intérêts ». Cumulée à l’extension du PTZ, la conjoncture pourrait (re)devenir propice aux primo-accédants : « J’encourage tous ceux qui aujourd’hui essaient d’aller vers l’accession à la propriété. Pour un primo-accédant, il y a une fenêtre de tir », a insisté la ministre du Logement.

Élargissement du PTZ : une bonne nouvelle, selon la FFC La Fédération Française des Constructeurs de maisons individuelles (FFC) a rapidement salué les annonces de la ministre du Logement concernant l'extension du PTZ à la maison individuelle et dans toute la France : « Un PTZ accessible sur l’ensemble du territoire, et quelle que soit la forme de logement est LA bonne réforme pour permettre la relance attendue du logement neuf », s'est notamment réjoui Damien Hereng, président de la fédération.

« On va essayer de débloquer tout ce qui a grippé les maillons de la chaîne du logement. On va essayer de relancer la machine », a également affirmé la ministre, tout en annonçant que des assouplissements seraient pris concernant le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols pour relancer la construction de logements. « Le logement nécessite du foncier. On prendra des dispositions pour assouplir les règles », a-t-elle indiqué.

La stabilité, condition sine qua non

La ministre du Logement a précisé que la stabilité était la condition la plus réclamée par les acteurs du logement : « Le premier message qui m’a été délivré par le secteur du logement, c’est d’essayer de maintenir une stabilité dans les normes et dans les règles», a-t-elle précisé, citant notamment les demandes de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).

Parmi les requêtes : conserver la version actuelle de MaPrimeRénov’ - incluant les aides pour les mono-gestes – pour permettre aux particuliers de rénover leur logement, et par là même maintenir à flot le secteur de la rénovation énergétique.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©franceinfo