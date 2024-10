Table ronde : l'IA et le numérique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

Table ronde autour de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Des experts du domaine explorent les applications innovantes de l'IA, ses impacts éthiques et environnementaux, ainsi que son rôle essentiel dans la formation et l'optimisation des processus de construction. Apprenez par exemple, comment l'IA peut réduire la pénibilité du travail, améliorer la sécurité sur les chantiers et transformer la manière dont nous concevons nos projets.