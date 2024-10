Les chiffres de la construction de logements ne sont toujours pas bons. À fin septembre, les permis de construire et les mises en chantier enregistrent -9,4 % et -9,8 % sur un an, atteignant respectivement leur plus bas niveau de 2015 et 2000.

Le secteur du logement neuf continue de souffrir. En septembre 2024, les permis de construire ont de nouveau reculé de 2,1 % par rapport à août, avec seulement 26 000 permis délivrés. Dans le détail, les permis de construire pour des maisons individuelles ont légèrement augmenté, avec +3,1 %, tandis que ceux délivrés pour des logements collectifs ont baissé de 5 %. Sur un an, 337 100 permis ont été accordés pour des logements neufs, soit -9,4 % par rapport aux 12 mois précédents. Il s’agit du niveau le plus bas depuis au moins 2015. D’un point de vue régional, seule la Bretagne garde la tête hors de l’eau, avec +1,5 % de permis délivrés sur un an. A contrario, les permis se sont effondrés en Guyane, avec -63,3 %, mais aussi en Guadeloupe et en Martinique, avec -19,3 %. Les mises en chantier atteignent leur plus bas niveau depuis 2000 Parallèlement, les mises en chantier ont baissé de -9,8 % entre août et septembre 2024. Avec seulement 18 900 logements neufs mis en chantier, la France atteint son plus faible niveau depuis 24 ans. Au cours des 12 derniers mois, seuls 264 000 logements neufs ont été commencés, soit 19,7 % de moins que sur les 12 mois précédents. Sur cette période, les logements individuels ont été les plus impactés, avec -32,7 %, devant les logements collectifs (-17,1 %). Résultat, avec cette grave crise de la construction neuve, 30 500 emplois ont été supprimés entre juin 2023 et juin 2024, selon la Fédération Française du Bâtiment (FFB). L’élargissement du PTZ, une bouffée d’oxygène ? Alors que le projet de loi de finances (PLF) 2025 est actuellement examiné à l’Assemblée nationale, les députés proposent la généralisation du prêt à taux zéro (PTZ) sur tout le territoire – et non plus réservé aux seules zones tendues. Cet élargissement pourrait ainsi permettre une bouffée d’oxygène pour les constructeurs de maisons individuelles et promoteurs immobiliers, mais aussi plus largement pour les entreprises du bâtiment qui travaillent dans le neuf. Si la ministre du Logement suggère d’accorder le PTZ aux primo-accédants pour les logements individuels et collectifs, les parlementaires souhaitent même aller plus loin, en l’étendant à l’immobilier ancien. Claire Lemonnier

