Immobilier : les propositions du secteur pour remédier à la crise

Alors que le marché immobilier peine toujours à se redresser depuis la remontée des taux d’intérêts et dans un contexte où la crise du logement concerne de nombreux étudiants et jeunes actifs, la FNAIM, ERA Immobilier et le groupe Gambetta proposent une série de mesures pour remédier à cette situation.

Depuis trois ans, le marché immobilier connaît une crise liée à la remontée des taux d’intérêts des crédits immobiliers, ayant atteint 4,20 % en décembre 2023, contre 1,06 % deux ans plus tôt.

Une amélioration s’est amorcée depuis le début de l’année 2024, avec un taux moyen redescendu à 3,62 % à fin juillet, selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA.

Cette baisse des taux laisse espérer une reprise des transactions pour 2025, selon SeLoger. Le groupe prévoit que le nombre de transactions pourrait atteindre 900 000 l’année prochaine, après 771 000 en 2024. Pour rappel, le nombre de ventes dépassait le million en 2021.

Dans ce contexte de crise de l’immobilier et du logement, et de déficit budgétaire en France, la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM), ERA Immobilier et le groupe Gambetta listent une série de mesures qui pourraient être adoptées pour améliorer la situation.

Faciliter l’accès à la propriété et au logement

Parmi ces propositions : créer de nouveaux dispositifs d’incitation fiscale à l’achat, alors que le Pinel doit prendre fin au 31 décembre 2024. Selon les trois acteurs de l’immobilier, cela permettrait notamment de relancer la construction et de faire baisser les prix. La FNAIM soutient par ailleurs la Vente en l’État Futur de Rénovation (VEFRe) pour intégrer les travaux de rénovation énergétique dans le prix d’achat.

Alors que les primo-accédants peinent à acheter, d’autres solutions émergent comme un PTZ accessible à tous, ou des APL Accession.

Afin de réduire la tension locative et éviter d’aggraver la crise du logement, les trois acteurs de l’immobilier suggèrent également d’assouplir le calendrier d’interdiction de mise en location des passoires énergétiques, qui fera sortir du marché locatif tous les logements classés F et G dès le 1er janvier 2025.

Ils proposent aussi proposent de suspendre à titre expérimental les normes du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) pour relancer le crédit immobilier.

Enfin, tout comme les présidents de la FPI et de la CAPEB en ces temps politiques incertains, Loïc Cantin, président de la FNAIM, appelle de ses vœux la nomination d’un ministre du Logement qui saura « élaborer une politique claire et ambitieuse, avec des mesures qui permettraient de relancer le marché, et ainsi poursuivre deux objectifs : contribuer à la réduction du déficit budgétaire de la France et garantir aux Français un accès décent au logement ».

