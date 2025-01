Les nouveaux crédits immobiliers dépassent les 10 milliards d’euros mensuels

Selon les dernières données de la Banque de France, le montant total des crédits à l’habitat hors renégociations a atteint 10,1 milliards d’euros au mois de novembre. C’est la troisième fois que le crédit immobilier franchit la barre symbolique des 10 milliards d’euros mensuels en 2024.

Ce volume se situe légèrement en dessous de celui du mois d’octobre (10,4 milliards d’euros) mais au-dessus de celui de septembre (9,7 milliards d’euros). Le taux d’intérêt moyen poursuit sa baisse, à 3,38 %, selon la Banque de France.

« C’est une baisse forte » depuis le pic du début d’année dernière, a commenté mercredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, invité par France 2. « D’ailleurs les Français recommencent à emprunter. C’est une bonne nouvelle pour un redémarrage progressif de l’immobilier », a ajouté le gouverneur.

Ce taux s’entend cependant hors frais et assurances, puisque tous frais compris, les taux ont atteint 4,25 % pour une durée de vingt ans et plus au quatrième trimestre 2024, selon la Banque de France. Pour 100 000 euros empruntés sur 20 ans, il faudra compter quasiment 50 000 euros de coût de crédit sur la durée du prêt.

Ce niveau de taux élevé - atteint en quelques trimestres seulement - a représenté un véritable choc pour le pouvoir d’achat immobilier des ménages. Au premier trimestre 2022, il était deux fois plus faible, à 1,80 %.

Une baisse des prix modérée

En parrallèle, les prix n’ont que peu baissé, compliquant l’équation économique pour les candidats à l’achat immobilier. Le nombre de transactions l’an dernier pourrait d’ailleurs atteindre un point bas depuis près de 10 ans, selon plusieurs réseaux professionnels de l’immobilier.

Optimiste pour 2025, SeLoger-Meilleurs Agents estime que « le marché devrait connaître un point de bascule au printemps avec une reprise de la demande » susceptible de relancer les ventes immobilières.

Plus mesurée, la Fnaim prévoit que « la reprise du marché dépendra de nombreux facteurs : une éventuelle baisse des taux d’intérêt, le contexte géopolitique, et les orientations politiques à venir».

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock