Face aux enjeux environnementaux croissants, la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers (CDI) annonce sa séparation avec la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM). L’objectif : assurer l'impartialité et structurer une filière forte.

La Chambre des Diagnostiqueurs immobiliers (CDI) a officialisé sa séparation de la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM), une décision actée lors de son Assemblée Générale du 25 novembre 2024.

En pleine transition écologique et face aux normes réglementaires exigeantes, la CDI vise à réaffirmer sa neutralité et à renforcer son rôle en tant que garant de la performance énergétique des bâtiments.

Depuis sa création en 2007, la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers a évolué pour s’adapter à des obligations croissantes, comme l’évolution du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) ou encore la gestion des polluants du bâtiment. Yannick Ainouche, président de la CDI, souligne que cette indépendance est « indispensable pour répondre aux attentes des clients et des pouvoirs publics, tout en renforçant la crédibilité des diagnostiqueurs ».

Une responsabilité sociétale affirmée

Le métier de diagnostiqueur ne se limite plus aux transactions immobilières. Désormais, ces experts interviennent dans des projets complexes de rénovation énergétique, de gestion des risques sanitaires et environnementaux, et de valorisation des biens, qu’il s’agisse de copropriétés ou de bâtiments tertiaires.

« La responsabilité sociale de notre filière n’est plus une option, mais un devoir », ajoute Yannik Ainouche.

Afin d’assurer un haut niveau d’expertise, la CDI milite pour la création d’un diplôme d’État et pour le renforcement des compétences des diagnostiqueurs. L’objectif est de structurer une véritable filière professionnelle, indique la CDI dans un communiqué.

Une séparation stratégique, mais des collaborations maintenues

Si la séparation avec la FNAIM se veut un « divorce à l’amiable », la CDI appelle à une collaboration renforcée avec les acteurs du secteur, d'où la création de l'Alliance du Diagnostic Immobilier en avril dernier, qui vise à fédérer toutes les parties exprimer sous une bannière commune, et ainsi accroître la représentativité de la profession.

Avec plus de 1 200 membres professionnels, la CDI poursuit son engagement en faveur d'une filière solide et respectée.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock