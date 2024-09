70 % des ménages français seraient éligibles au logement social

Le logement social en France suscite souvent de nombreux débats et idées reçues. Qui peut en bénéficier, pour combien de temps, et sous quelles conditions ? Pour répondre à ces questions, l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) a publié son premier rapport.

Selon le Panorama du logement social de l'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), environ 70 % des ménages français seraient éligibles à un logement social, grâce à trois niveaux de plafonds de ressources : le PLAI (le plus bas), le PLUS (intermédiaire), et le PLS (le plus élevé).

Toutefois, en pratique, seuls 54 % des ménages peuvent prétendre à un logement social soumis au plafond PLUS, qui compose 86 % du parc total. Ces logements sont principalement attribués à des personnes actives (56 % des attributions entre 2016 et 2019) et à des locataires de moins de 40 ans (56 % en 2022).

Une occupation temporaire

Contrairement à l'idée largement répandue selon laquelle les locataires restent dans leur logement social « ad vitam aeternam », l'étude montre que la mobilité est plus importante que perçue.

Entre 2018 et 2022, un ménage sur deux quittait son logement social après cinq ans, et après dix ans, seulement un tiers des locataires restaient dans le même logement.

Cependant, le taux de mobilité a diminué ces dernières années. Cela explique notamment la baisse des attributions de logements sociaux, passant de 467 000 en 2018 à 418 000 en 2022.

Dans ce contexte, le gouvernement avait démandé aux bailleurs sociaux de réaliser plus de contrôles pour faire sortir du parc social les locataires devenus trop riches pour être éligibles.

Pas seulement des barres d’immeubles

L’Ancols s’attaque aussi à l’idée reçue que le parc social serait constitué uniquement de barres d’immeubles impersonnelles. En réalité, le parc social est plus diversifié qu’on ne le pense. Le rapport révèle que 15 % des logements sont des maisons, situées principalement dans le nord et l'ouest de la France, et 34 % des appartements sont dans des immeubles de moins de trois étages.

Seuls 8 % des logements sociaux se trouvent dans des immeubles de plus de 10 étages, et 42 % dans des bâtiments entre cinq et neuf étages.

Créée en 2015, l’Ancols a pour mission de contrôler et évaluer les organismes gérant le logement social en France. L'objectif : « nourrir la réflexion à partir de données chiffrées et fiables pour s’assurer que les débats se font sans faux stéréotypes », explique Baptiste Prestel, directeur des statistiques de l’Ancols.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock