Alors que la création de logements sociaux devient de plus en plus nécessaire et urgente dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, Emmanuelle Wargon a annoncé ce mardi 2 février que le gouvernement avait revu les objectifs de production de logements sociaux à la hausse. La ministre chargée du Logement a donc lancé un appel aux organismes HLM et aux élus locaux pour participer à la construction de 250 000 logements sociaux d'ici deux ans.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, le gouvernement a annoncé ce lundi 1er février que la trêve hivernale, qui prend habituellement fin au 1er avril, serait de nouveau repoussée cette année, comme lors du premier confinement. Elle sera pour le moment prolongée jusqu'au 1er juin 2021. L'objectif étant d'éviter les expulsions locatives dans un contexte sanitaire et social déjà préoccupant. Alors qu'un document a récemment dévoilé les 280 communes carencées en logements sociaux, et que le rapport sur le logement social du député Nicolas Démoulin, vient d'être rendu public, la ministre du Logement a également déclaré ce mardi 2 février, à l'occasion d'une interview sur RMC, que le gouvernement se fixait un nouvel objectif de 250 000 logements sociaux construits en deux ans pour faire face à la pénurie. Elle a tout d'abord rappelé que 90 000 logements logements avaient été construits en 2020 : « Ce n'est pas assez, c'est moins que nos objectifs », a-t-elle tranché, soulignant que le plan de relance était une opportunité pour rattraper le retard pris. En décembre dernier, la ministre chargée du Logement avait déjà estimé que 100 000 logements construits par an n'était pas suffisant. Un appel lancé à Action Logement et la Caisse des Dépôts « Il faut construire. Si c'est si difficile de se loger, c'est parce qu'on ne construit pas assez de logements abordables en France », a-t-elle souligné, avant d'indiquer qu'elle lançait « un défi à tous sur la construction de logements social », pour parvenir à la création de 250 000 logements sociaux d'ici les deux prochaines années. Et d'ajouter : « Avec l'accord des partenaires sociaux, nous allons mettre ensemble 1,5 milliard d'euros, avec Action Logement et la Caisse des Dépôts ». Pour parvenir à ce nouvel objectif, la ministre du Logement a également lancé un appel aux élus locaux pour accélérer la délivrance de permis de construire, et demandé aux organismes HLM de se remettre à construire. Quelques heures plus tard, CDC Habitat a répondu positivement à cet appel, indiquant que l'organisme visait, grâce au soutien de la Caisse des Dépôts, la création de 42 000 logements sociaux d'ici deux ans. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Redacteur