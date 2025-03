Nouvelle gouvernance pour l’Alliance du Diagnostic Immobilier

L’Alliance du Diagnostic Immobilier, syndicat professionnel unifié et indépendant dédié à la promotion et à la défense des diagnostiqueurs immobiliers en France, vient d’élire sa gouvernance. Celle-ci garantit une représentativité équilibrée de tous les acteurs du diagnostic immobilier.

Le 3 mars dernier, l’Alliance du Diagnostic Immobilier a élu sa gouvernance, garantissant par la même occasion une représentativité équilibrée de tous les acteurs du diagnostic immobilier (un homme, une voix au conseil d’administration).

Lionel Janot (indépendant, 10 diagnostiqueurs) et Yannick Ainouche (réseau de franchisés de plus de 100 diagnostiqueurs) ont été élus co-présidents du syndicat professionnel unifié et indépendant dédié à la promotion et à la défense des diagnostiqueurs immobiliers en France.

Caroline Oskanian (solo), Cathy Segal-Peraldi (solo), Bastien Hulin (groupe indépendant de six cabinets) et Laurent Requin (groupe indépendant de trois cabinets) ont quant à eux été élus vice-président.e.s.

Le poste de co-trésorier est occupé quant à lui par Guy Barta (solo) et Philippe Champiot (solo).

Pierre-Yves Avy (entreprise régionale de moins de 10 diagnostiqueurs), Guy Depresle (société indépendante regroupant plus de 50 diagnostiqueurs), Thierry Marchand (solo), Marc Milesi (solo), Frédéric Obled (solo) et Gaëtan Saint Dizier (solo) occupent d’autres fonctions d’administrateurs.

De multiples engagements pour les diagnostiqueurs

L’Alliance bénéficie d’un siège au sein du CSCEE et co-anime le groupe de normalisation dédié au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

Par ailleurs, ses représentants siègent dans les comités de certification, assurant ainsi une voix forte dans les discussions relatives aux normes et aux évolutions réglementaires du secteur.

De nombreux combats animent le quotidien de l’Alliance du Diagnostic Immobilier. Celle-ci se mobilise en effet pour défendre les diagnostiqueurs face aux attaques dont fait l’objet le DPE. L’Alliance tient en effet à rappeler que l’Ademe a démontré que moins de 3 % des DPE présentent des résultats anormaux.

Le syndicat s’attèle également à simplifier et alléger les dispositifs de formation-certification, tout en préservant les avancées qui garantissent la qualité et la sécurité des diagnostics. Il a aussi pour mission de dénoncer des dispositions déloyales des textes, par exemple celles qui permettent aux bureaux d’études et architectes de réaliser des DPE et des Audits énergétiques à l’issue de formations beaucoup moins contraignantes et moins coûteuses que celles des diagnostiqueurs.

Il est aussi question pour le syndicat de valoriser la profession, le diagnostiqueur étant devenu un acteur central des politiques de sobriété énergétique et de préservation environnementale pour la France.

Enfin, l’Alliance du Diagnostic Immobilier milite pour une reconnaissance officielle du métier, via un diplôme d’État et des dispositifs garantissant le professionnalisme des diagnostiqueurs.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock