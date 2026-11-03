Entre investissements industriels, innovation, adaptation aux canicules et acier bas carbone, Jean-François Le Duc, directeur France de Joris Ide, détaille la stratégie du spécialiste de l'enveloppe métallique.

Née en 1985 en Flandre occidentale (Belgique), l'entreprise Joris Ide produit des systèmes d'enveloppe métallique, en particulier pour l'industrie et l'agriculture.

Depuis 2015 sous le giron du groupe irlandais Kingspan, la marque jouit d'un accompagnement industriel et R&D, tout en fonctionnant « en autonomie sur [sa] stratégie, [ses] développements à la fois en implantation et produits », nous confie son directeur France, Jean-François Le Duc.

Ce dernier nous explique la stratégie du groupe en matière de développement industriel, d’innovations et de bas carbone, tout en nous détaillant sa conjoncture.

Joris Ide est un acteur d'origine belge. Après son déploiement en France, quelles différences décelez-vous concernant les chantiers dans ces deux pays ?

Déjà d'un point de vue normatif, il peut y avoir des différences. Avec les normes européennes, même si logiquement, il y a un cadre commun, il peut y avoir quelques petits ajustements.

Il y a surtout l'aspect culturel des choses et l'habitude, notamment concernant le profil des artisans sollicités. En Belgique, il y a beaucoup plus de charpentiers. Le métier d'étancheur en tant que tel n'existe pas comme en France.

Ainsi, sur les produits, notamment de bardage, il peut y avoir des grosses différences. En Belgique, d'ailleurs comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, sur les façades, sur les bardages, à 90 %, nous proposons des panneaux sandwichs en mousse polyisocyanurate ou en laine de roche. Le professionnel prend son panneau, le pose et point. Sur le modèle français on est beaucoup plus sur des produits qu'on va mettre en oeuvre sur le chantier, c'est-à-dire un plateau en U dans lequel on vient insérer l'isolant et ensuite le bardage.

Pourquoi le modèle belge ne se développe pas plus en France ? Il y a un côté pratique parce que cela laisse plus de liberté sur l'esthétique du bâtiment, car un panneau sandwich ne sort qu'en 2-3 finitions. Sur des profils de bardage simple peau, le choix est presque infini.

La deuxième chose aussi est que les professionnels en France apprécient ce système-là, ils peuvent le poser, quand le bâtiment est hors d'eau, hors d'air, et c'est assez rapide. Et derrière, ils ont le temps de faire le reste.

Ce sont deux façons d'appréhender la pose entre la Belgique et la France.

Comment se porte l'activité de Joris Ide ?

L'activité en 2025 a été plutôt bonne. Si on prend 2025 et qu'on regarde 2024, on était en progression sur le chiffre d'affaires et puis sur les volumes de différents produits. Maintenant, 2025-2026, on est plutôt sur une tendance étale, avec des variations d'un mois à l'autre, dépendant des productions, des secteurs et de plusieurs régions. On peut dire que le sud de la France performe plus que le nord, clairement, lié au dynamisme de la construction sur ces régions-là. Quand on regarde les statistiques de la FFB, on peut voir qu'il y a aussi moins de construction, moins de projets sur le nord que sur le sud.

Après, il y a plus de concurrence dans le nord de la France, avec plus d'acteurs qui produisent que dans le sud.

Le conflit au Moyen-Orient n'a pas dû aider...

Tout à fait, c'est vrai que le conflit au Moyen-Orient impacte l'approvisionnement et a pour deuxième effet de créer une certaine inflation sur les matières premières. Notamment tout ce qui concerne les produits à base de pétrole, les matières premières qui composent la mousse polyisocyanurate. Les prix de certaines matières premières, qui ont augmenté de 56 % depuis le début de l'année.

Le coût de transport a pris +18 %. Et puis, il y a l'inflation globale qu'on a pu avoir, donc nous avons aussi augmenté la masse salariale de 2 % en juillet pour accompagner aussi nos collaborateurs.

Votre approvisionnement en acier a-t-il été également impacté ?

On est sur une hausse de 15 % sur les prix des coûts de l'acier, depuis début 2026, mais pas liée au conflit. Depuis le mois de janvier, les règles sur les importations vers l’Europe ont changé : augmentation des taxes et baisse des quotas, ce qui a freiné les importations. Car dès qu'on les dépasse, une majoration de 50 % des taxes s'applique [sur 26 catégories de produits sidérurgiques, lit-son sur le site de la Commission européenne, NDLR].

D'ailleurs, on est sur une baisse d'importation des bobines d'acier de l'ordre de 47 % sur l'Europe. C'est plutôt bien, on protège le marché européen de la sidérurgie.

Globalement, nous essayons au maximum de limiter cette hausse auprès de nos clients. Ce qui est certain, c'est que nous avons tenu tous nos engagements en termes de livraisons et par rapport à nos commandes.

Comment les fortes chaleurs et les incendies ont touché l'activité de Joris Ide ?

Dans nos usines, nous avons vu l'impact que cela pouvait avoir pour les opérateurs de production, les caristes par exemple. Autant dans les bâtiments isolés, on arrive à peu près à tenir les températures, comme dans les bureaux, dotés quand même d'une climatisation. Mais cela a quand même freiné et désorganisé les entreprises, les nôtres déjà, mais aussi celles de nos clients. Certains m'évoquaient une perte de productivité de l'ordre de 40 % sur leur chantier.

Que ce soit nous ou pas mal de clients dans la construction, on s'est adapté, mais au forceps. Nos usines travaillent en 2-8. L'équipe du matin commençait le matin et terminait à 13h. En revanche, c'est surtout l'après-midi qu'on décalait, avec un début de service aux alentours de 16h à 17h, selon les usines.

Cela s'est fait un peu dans l'urgence quelque part. Maintenant, il y aura toute cette période d'automne et de fin d'année, des questionnements sur comment on peut anticiper, comment on s'organise pour que nos entreprises fonctionnent bien et qu'on ne mette pas en situation de risque nos salariés.

Y a-t-il aussi une demande pour adapter les bâtiments aux épisodes de canicules ?

Il y a beaucoup de bâtiments d'élevage sur lesquels il y a une surmortalité des animaux. Dans les porcheries, dans les poulaillers, et forcément, il faut tenir compte de cela dans les futures constructions, voire dans les rénovations de bâtiments, pour augmenter la ventilation, et la partie isolation.

Par exemple, sur les poulaillers, on était sur des normes d'isolants de 50 mm. On est convaincu que dans les années qui viennent, on va passer peut-être à 80 ou à 100 mm d'isolant.

Des projets de développement industriel en France ?

Notre stratégie d'implantation en France consiste tout d'abord à être plus proches de nos clients, pour comprendre leurs contraintes et leurs enjeux. Clairement, les enjeux qu'il y aura sur la Gironde, par exemple, ne sont pas les mêmes que celles qu'on pourra avoir en Bretagne ou dans l'Est.

Joris Ide, et au-dessus le groupe Kingspan, ont beaucoup investi en France depuis 3-4 ans, avec des nouveaux sites, que ce soit à Hagetmau dans les Landes, Loisy-sur-Marne dans la Marne. Nous avions un site à Avignon sur lequel on était en location, et nous emménagerons d'ici la fin de l'année dans un site tout neuf au Thor.

Donc, il y a quand même beaucoup d'investissements dans des nouveaux sites ou des modernisations de sites. Car nous avons des sites un peu plus anciens comme en Bretagne, où nous avons investi dans les outils : adapter l'usine en l'agrandissant un peu, investir dans des outils comme des automates plus performants pour la production des produits de façade.

Et côté R&D ?

Pour les façades, au-delà du thermique, il y a un autre axe de développement qui concerne l'esthétique. D'ailleurs, un nouveau produit a été lancé à Artibat l'année dernière, qui est le JI Brise Rising, qui amène aux architectes et à nos clients des esthétiques de bâtiments un peu originales et dans l'air du temps. D'une région à l'autre, on va aussi avoir des particularités.

Modèle JI Brise Rising de Joris Ide Modèle JI Brise Rising de Joris Ide Modèle JI Brise Rising de Joris Ide Précédent Suivant

Nous travaillons avec nos fournisseurs, comme ArcelorMittal ou Tata, qui vont nous fournir soit des coloris bien particuliers, qu'on peut aussi trouver d'une région à l'autre. Il y a des régions où on va avoir plus de couleurs ardoise - en Bretagne par exemple - que de couleurs de type tuiles, que l'on va retrouver plus dans le sud de la France. Et puis, il y a tout tout ce qui est résistance à la corrosion, résistance au climat, si on est sur du bord de mer...

Notre matière première est une bobine qu'on va dérouler, galvaniser et laquer. Nos fournisseurs vont faire plusieurs passages de peinture pour créer un effet de lumière. L'innovation que l'on a amenée n'est pas sur la laque, mais porte sur le profil de la tôle. L'inclinaison des plis, avec une forme de profil bien particulière, permet, en fonction de comment je me place sur le bâtiment et aussi où se positionne le soleil, d'avoir une évolution de la teinte. En fait, on arrive non pas au travers de la chimie et au travers de plusieurs passes et de peintures, mais simplement au travers du profil, la forme du produit, à avoir cet effet de lumière qui évolue.

Si on prend les couvertures à joint debout, qu'on peut retrouver sur les toits à base de zinc à l'origine, nous développons des équivalents en acier, plus économiques que le zinc. Et notamment toujours dans cet esthétisme, on a aussi développé un produit qui répond aux enjeux thermique et esthétique : notre panneau sandwich, le JI Vieo Roof. Et là, on répond aussi à un autre secteur d'activité ou à un autre type de bâtiment sur lequel on est un peu moins positionné : l'habitat [individuel comme collectif].

Le produit JI Vieo Roof de Joris Ide Le produit JI Vieo Roof de Joris Ide Le produit JI Vieo Roof de Joris Ide Précédent Suivant

Il y a aussi SilentRoof et SilentRoof Solar, deux procédés de toiture métallique acoustique développés en partenariat avec Phonotech. L'idée est d'aller vers des solutions économiques et performantes sur les bâtiments qui sont sensibles au bruit : les salles de spectacle ou les salles de sport, comme l'Arena de la Défense.

Exemple de réalisation avec le Silent Roof de Joris Ide Exemple de réalisation avec le Silent Roof de Joris Ide Précédent Suivant

Quels travaux mène Joris Ide en termes de décarbonation de ses produits ?

Un de nos enjeux, c'est les aciers low carbon. Parce que le problème de l'acier, c'est que sa production génère beaucoup d'émissions carbone. Et s'il y a des taxes pour protéger nos aciers européens, en contrepartie, nos aciéries et nos fournisseurs doivent développer des produits low carbon pour protéger et diminuer le risque climatique.

Mais cela se passe aussi par nos process de production. Pour rappel, produire un panneau sandwich, c'est comme cuisiner un gâteau : on prend deux feuilles d'acier, on vient injecter une mousse qui est à l'état liquide, avant de le mettre dans le four. Sur nos lignes de production aujourd'hui, ces fours fonctionnent au gaz, en grande majorité.

Dans d'autres domaines, nous menons quelques essais sur le camion électrique ou fonctionnant avec des bio-carburants, notamment dans le Nord-Est. Tous les véhicules de nos commerciaux sont passés quasiment à l'électrique, à 95 % aujourd'hui.

Et puis il y a tout ce qui concerne l'eau, via le programme Planet Passionate, même si dans nos process, nous n'en consommons pas énormément. L'idée est de récupérer les eaux pluviales pour derrière les réinjecter dans les réseaux d'eau et limiter la consommation d'eau externe.

Panneaux photovoltaïques sur une usine Joris Ide ©Nick Decombel Fotografie

Nous menons des investissements pour passer sur l'électrification de nos fours avec de l'autoconsommation de panneaux solaires. Et quand, à un moment donné, on ne peut pas à 100 % autoconsommer, on va être sur de l'achat d'électricité verte. En ce qui concerne toujours nos produits, les isolants en mousse, nous développons des nouveaux produits biosourcés. Notamment sur des produits à base de bois avec l'EMB, le syndicat qui regroupe les fabricants de panneaux sandwichs et de profilés, et plusieurs industriels spécialisés dans la laine de bois.

Actuellement, on travaille avec Steico, qui fait partie du groupe Kingspan et est spécialisé dans la laine de bois. C'est là que l'on voit comme faire partie d'un groupe à dimension internationale peut nous aider à amener des solutions adaptées à nos marchés propres, et notamment à la France.

Quelle place occupe le recyclage dans vos process ?

Un pan du programme Planet Passionate du groupe Kingspan, c'est la circularité des matériaux. D'ici 2030, nous ne devons plus avoir tous types de déchets. Tout doit être ou recyclé ou supprimé des process. Cela concerne les chutes d'acier, les emballages des produits ainsi que des matières premières que l'on reçoit.



Là où on est un peu plus embêtés, en effet, c'est sur tout ce qui concerne les produits plus complexes, comme les panneaux sandwichs en mousse polyisocyanurate ou en laine de roche, issue des découpes de chantier. Avec l'EMB et l'éco-organisme Valobat, nous cherchons des solutions via l'innovation pour retraiter les mousses polyisocyanurate.