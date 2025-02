Marchands de sommeil : un réseau démantelé en Seine-Saint-Denis

Les affaires de marchands de sommeil se multiplient. En Seine-Saint-Denis, ce n’est pas un seul marchand de sommeil mais tout un réseau qui est soupçonné d’avoir logé des personnes vulnérables dans une centaine de logements insalubres.

Lors d’une enquête menée par la préfecture et le parquet de Bobigny, un vaste réseau de marchands de sommeil, gérant une centaine de logements en Seine-Saint-Denis, a été démantelé.

Les enquêteurs ont identifié « dix adresses, soit une centaine de logements présentant une suspicion d’insalubrité ».

Répartis dans sept communes de Seine-Saint-Denis, ces logements étaient occupés par « environ 300 personnes », « dont un certain nombre de mineurs ».

Les logements insalubres concernés devraient faire l’objet d’interdiction de mise en location ou d'une obligation de travaux.

Un réseau de 6 personnes soupçonné

Au cours de cette opération qui s'est tenue du 3 au 6 février, six personnes ont été placées en garde à vue puis libérées, mais restent « soupçonnées d'appartenir à un réseau structuré ayant commis des infractions de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indigne et de blanchiment ».

D’importantes saisies ont été réalisées dans le cadre de cette opération, dont « un véhicule de marque Porsche, deux véhicules de marque Mercedes, divers objets de luxe type montres et bijoux, 40 000 euros sur comptes bancaires et 244 000 euros d’argent liquide ».

La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France métropolitaine, et l’un des plus touchés par l’habitat indigne.

En 2022, les logements dégradés représentaient plus de 15 % du parc locatif privé, selon la préfecture.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock