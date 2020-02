Faire un devis est loin d’être un acte gratuit. Pour les tribunaux, ce document est de plus en plus lourd de responsabilité. Retour sur le fond et la forme d’un devis en conformité





Plus encore que les factures qui forment souvent le centre des contestations, le devis est devenu au fil des ans un document majeur lors des conflits clients/entreprises. S'il n'est pas rédigé avec soin, celui-ci peut devenir une arme qui se retourne contre l'entreprise de bonne foi. Pour être parfaitement valable, le devis à d'abord besoin d'être signé du client et de porter la mention "bon pour accord" rédigée de sa main. Cela n'est cependant pas une obligation absolue. Il doit néanmoins toujours lui avoir été présenté. Le devis engage dans tous les cas contractuellement l'entreprise. Il doit donc être le plus détaillé possible. Le prix doit bien sûr apparaître clairement mais aussi et de manière indispensable, le type de matériaux et les métrés.



Attention au détail

Par exemple, les simples notions de mur, dalle de béton ou de façade ne suffisent pas. Les surfaces, le type de matériau ou les détails tels que parpaing de 20, cloisons de plâtre cartonnées, voussure ou corniche doivent y figurer. Ce sont en effet les divergences sur les surfaces et les types de matériaux qui sont les plus fréquentes. Pour être clair, le devis doit être divisé en section. Dans chacun de ces paragraphes doit figurer avec précision le détail des travaux et leurs prix, suivit de la nature et des prix des matériaux correspondants. Chacune de ces sections doit donner lieu à un sous-total qui sera repris dans le calcul final. D'autres particularités essentielles sont également souvent absentes des devis. Ce sont les éléments annexes. Au premier rang de ceux-ci figurent les délais d'exécution, les modes et dates de règlement, la validité de l'offre. Si une modification intervient au cours des travaux, celle-ci doit faire l'objet d'un avenant au devis, lui aussi signé du client. C'est particulièrement nécessaire lorsqu'il y a modification des surfaces, des couleurs choisies ou réalisation de travaux supplémentaires.



Un document qui s'actualise

Toutes les exigences du client doivent également figurer en clair, surtout lorsqu'elles portent sur une marque ou la nature d'un produit précis. Les temps de préparation et de nettoyage du chantier doivent aussi être inclus au devis. A la fin du chantier, le procès verbal de réception sera, comme la facture, réalisé en rapprochement avec les postes du devis. Ces étapes marquent le début des délais des garanties de parfait achèvement ou décennales. C'est à ce moment, si le devis est mal rédigé, que peuvent naître les conflits. Un devis initial réalisé avec minutie et actualisé génère donc à terme un important gain de temps et surtout, une protection indispensable.

Redacteur