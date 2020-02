L’OPPBTP et la Fédération française du bâtiment misent sur les femmes d’artisan pour veiller à la sécurité de l’entreprise. Depuis mars 2002, des stages leur permettent d’actualiser leurs connaissances…

Les femmes d’artisan auraient-elles d’avantage de force de conviction que les principaux intéressés ? À savoir les artisans, eux-mêmes… À n’en pas douter, puisque l’OPPBTP, organisme de prévention des risques dans le bâtiment, vient de créer, en partenariat avec la Fédération française du bâtiment, une session de formation spécialement destinée aux épouses d’artisan. L’objectif de cette formation vise à sensibiliser et à accroître les compétences de ces dames, en matière de prévention et de sécurité. L’OPPBTP compte sur l’indéniable influence des épouses sur leurs maris. Ainsi, de mars à mai 2002, une première vague de 25 stages va être dispensée par les formateurs de l’OPPBTP. Ils réuniront quelque 300 conjointes d’artisans sur tous le territoire.Contrôlés par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé en Europe, ces stages mêlent théorie et pratique. Ils durent deux jours et font appel à des situations quotidiennement rencontrées par les petites entreprises du bâtiment. La première journée est destinée à la réglementation sécuritaire, qu’il s’agisse d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La seconde porte sur les pratiques à suivre, notamment en matières de postes de travail et d’équipements pour le personnel. Avec cette formation, l’OPPBTP souhaite sensibiliser davantage les PME/PMI aux différents principes de base liés à la prévention et à la sécurité. Enfin, en misant sur les conjointes, l’organisme sait aussi qu’il s’adresse au "principal intéressé", dans la mesure où les petites entreprises n’ont que très rarement du personnel affecté à cette tâche et où les épouses sont au premier chef concernées par les accidents et les maladies qui touchent le chef d’entreprise ou son personnel.

Renseignements auprès des agences locales de l’OPPBTP ou www.oppbtp.fr

