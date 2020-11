L’Afnor (l’Agence française de normalisation) vient de publier la nouvelle norme relative aux spécifications du béton. Une étape supplémentaire dans la normalisation Européenne du BTP

Les bétons se mettent aux couleurs de l’Europe. L’Agence française de normalisation (AFNOR) vient de publier la norme NF 206-1. Cette norme regroupe en son sein les spécifications relatives aux performances, à la production et la conformité des bétons destinés aux structures coulées sur place ou préfabriquées. La norme s’applique également aux exigences et à la vérification des bétons frais ou durcis. Outre le produit et la vérification de sa conformité, la norme s’étend aussi aux conditions environnementales et aux conditions de transport. L’Afnor, dans ses travaux, participe à la lisibilité des responsabilités techniques entre le prescripteur, le producteur et l’utilisateur. Destinée à être appliquée dans toute l’Europe, la norme NF EN 206-1 prend en compte les conditions climatiques et géographiques des différents pays de l’union avec en corollaire, les différents niveaux de protection suivant les traditions et les spécificités régionales. De même, les spécifications de l’Afnor au sein de cette norme portent également sur les différentes composantes telles que les ciments, les granulats, les adjuvants ou encore l’eau de gâchage.



En France en 2002 en Europe en 2003

L’application de la norme NF EN 206-1 sera obligatoire et généralisée à l’Europe en 2003. Elle est cependant d’ores et déjà utilisée en France pour les marchés publics de travaux avec le fascicule 65 du cahier des clauses techniques générales (CCTG). Dès que les dispositions nationales seront connues et que le document technique unifié (DTU 21) sera révisé, elle sera applicable aux marchés privés. En complément, un document d’application devrait donc être diffusé sur le territoire français avant la fin 2002.

