La grille des salaires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en France est déterminée par des accords de branche et des conventions collectives spécifiques qui définissent les salaires minimaux en fonction des catégories professionnelles, de l'expérience et de la localisation géographique. Voici un aperçu des principales composantes de la grille des salaires dans le BTP pour l'année 2024.

Les catégories professionnelles dans le BTP

Les salariés du BTP sont classés en différentes catégories professionnelles en fonction de leur qualification et de leur poste :

Ouvriers : les postes orientés vers l'exécution des tâches physiques liées à la construction.

ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) : comprenant les employés administratifs, les techniciens et les chefs de chantier.

Cadres : inclut les ingénieurs, les architectes, et les responsables de projets.

En fonction de sa catégorie professionnelle, mais également en fonction de la taille de l’entreprise, il existe plusieurs conventions collectives impliquant à chaque fois des conditions différentes de travail et également parfois de salaire. Les conventions collectives du secteur du BTP sont les suivantes :

Les ouvriers employés dans une entreprise du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ;

Les ouvriers employés dans une entreprise du bâtiment occupant plus de 10 salariés ;

Les employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) ;

Les cadres du bâtiment ;

Les ouvriers des travaux publics ;

Les ETAM des travaux publics ;

Les cadres des travaux publics.

Comment est calculé un salaire dans le BTP

Les grilles de salaires dans le BTP sont établies de manière différente en fonction de la catégorie professionnelle et de la région. En plus d’établir un salaire minimum, ces grilles définissent aussi la valeur des indemnités de repas et de petits déplacements.

Le calcul du salaire pour un ouvrier et ETAM du BTP

Chaque année, les organisations patronales et les syndicats de salariés de chaque région se réunissent pour fixer les salaires minimaux pour les ouvriers et les salariés ETAM. Pour rappel, ce salaire minimum ne peut pas être inférieur au SMIC, lui aussi revalorisé tous les ans, et fixé au 21 décembre 2023 à 11,65 euros bruts de l’heure, soit 1 766,92 euros bruts mensuel.

La grille des salaires pour les ouvriers et ETAM est donc négociée au niveau régional. Ce traitement par zone géographique s’explique par plusieurs facteurs, dont le coût de la vie, les spécificités économiques, ou encore l’offre et la demande en main-d’œuvre. Il convient cependant de noter que les salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2024 varient très peu d’une région à l’autre. Pour le reste de cet article (sauf mention), nous avons pris aléatoirement une région de référence. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la grille de votre région sur le site de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).

Le calcul du salaire pour un cadre du BTP

Les salaires minimaux des cadres sont quant à eux négociés au niveau national. Il existe néanmoins une exception pour les cadres du bâtiment des départements du Nord et du Pas-de-Calais qui bénéficient d’une grille régionale spécifique.

La grille de salaires des ouvriers du BTP en 2024

La grille de salaire des ouvriers du BTP est divisée en quatre niveaux de classification puis en position. À chaque tranche est attribué un coefficient de rémunération en fonction de leur niveau de qualification. Ils sont répartis de la manière suivante :

Niveau I : ouvriers d’exécution

Niveau II : ouvriers professionnels

Niveau III : compagnons professionnels

Niveau IV : maîtres d’œuvre et chefs d’équipe

Catégorie Professionnelle Coefficient Salaire mensuel brut minimum Taux horaire Niveau I - Position 1 150 1 766,92 € 11,65 € Niveau I - Position 2 170 1768 € 11,6568 € Niveau II 185 1 828 € 12,0524 € Niveau III - Position 1 210 2 000 € 13,1865 € Niveau III - Position 2 230 2 138 € 14,0963 € Niveau IV - Position 1 250 2 277 € 15,0128 € Niveau IV - Position 2 270 2 415 € 15,9227 €

La grille de salaires des employés ETAM du BTP en 2024

Le statut d’ETAM correspond aux employés, techniciens et agent de maîtrise, souvent employés dans le secteur du BTP. Ces employés bénéficient d’un statut spécifique, qui dépend de la convention collective de l’entreprise. Les salariés ETAM sont classés en 8 niveaux, allant de A à G, en fonction de plusieurs critères : les qualités, les compétences, la formation, l’expérience, le degré d’autonomie, l’activité, l’expertise ou encore le niveau de responsabilité.

Classification Salaire mensuel brut minimum A 1 766,92 € B 1 812 € C 1 909 € D 2 086 € E 2 334 € F 2 599 € G 2 931 € H 3 117 €

La grille de salaires des cadres du BTP en 2024

À la différence des grilles de salaires des ouvriers et des salariés ETAM, la grille de salaires des cadres du BTP est négociée et fixée à l’échelle nationale. Les salaires reportés dans le tableau ci-dessous correspondent à des salaires bruts mensuels pour des emplois temps plein de 169 heures par mois.

Coefficient Salaire mensuel brut minimum 60 2 283 € 65 2 473 € 70 2 655 € 75 2 766 € 80 2 944 € 85 3 100 € 90 3 521 € 95 3 398 € 100 3 513 € 103 3 588 € 108 3 722 € 120 4 027 € 130 4 286 € 160 5 317 €

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock