BTP : les profils ingénieurs particulièrement recherchés

Quels sont les postes les plus recherchés dans le BTP en ce début d’année 2025 ? Quels salaires sont proposés à des profils débutants ? Éléments de réponses avec une étude du cabinet de recrutement Hays.

Comme chaque année, le cabinet Hays publie son étude sur les recrutements et salaires dans le BTP.

En introduction, Hays souligne qu’il convient avant tout de bien distinguer le secteur du bâtiment de celui des travaux publics.

Des disparités entre le bâtiment et les travaux publics

D’un côté, le secteur du bâtiment souffre actuellement des conséquences de l’inflation, de la chute des permis de construire et mises en chantier, avec seulement 250 00 logements neufs construits en 2024, soit la moitié des objectifs fixés pour répondre aux besoins.

Le segment de l’amélioration-entretien (rénovation énergétique comprise) n’a pas suffi à jouer « un rôle palliatif vis-à-vis du secteur du logement neuf », note Hays.

De l’autre côté, les travaux publics – en légère croissance – s’en sont mieux sortis, notamment grâce aux chantiers des Jeux Olympiques de Paris ou encore celui de la ligne 15 du métro.

Il y a un an, le top 3 des profils les plus recherchés étaient les conducteurs de travaux voirie réseaux divers (VRD), les ingénieurs travaux réhabilitation, et les chargés d’affaires dans l’enveloppe du bâtiment.

Un top 5 en évolution pour les profils les plus recherchés

Cette année, dans le top 5 des métiers les plus recherchés, on retrouve les ingénieurs travaux, les ingénieurs études de prix, les directeurs de travaux, les chargés d’affaires, ou encore les ingénieurs méthodes.

Côté rémunérations, le salaire minimum s’élève à 32 000 euros bruts annuels pour un chargé d’affaires débutant (de 0 à 3 ans d’expérience), contre 63 000 euros bruts annuels pour un directeur de travaux débutant. Les ingénieurs études méthodes commencent pour leur part à 37 000 euros bruts annuels, et les ingénieurs travaux et études de prix, à 40 000 euros bruts annuels.

Les salaires pratiqués dans les différents métiers du BTP. Source : Hays janvier 2025

Côté compétences, les recruteurs recherchent avant tout des personnes autonomes, réactives et adaptables, présentant un esprit analytique et des compétences techniques.

Sur un marché en pénurie de talents, les profils « travaux » ayant entre 5 et 15 ans d’expérience sont plus que jamais sollicités, mais très difficiles à trouver.

Selon Hays, pour faire face à ces difficultés de recrutement, le secteur de la construction devra se réinventer, notamment en développant de nouvelles méthodes, telles que la construction hors-site.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock