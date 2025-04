Salaire BTP : focus sur le métier de miroitier

Le miroitier fabrique, découpe et pose vitres et miroirs, en neuf comme en rénovation, alliant esthétique, performance et solutions sur mesure.

Le métier de miroitier : un spécialiste du verre et des installations vitrées → Missions principales : Découper et façonner des éléments en verre (fenêtres, vitrines, cloisons, garde-corps).

Poser et installer les vitrages sur les chantiers.

Travailler sur des structures spécifiques (façades vitrées, baies, miroirs décoratifs).

Assurer l’isolation thermique et phonique des installations.

Respecter les normes de sécurité liées aux matériaux fragiles. Le miroitier travaille en atelier pour la découpe et en extérieur pour la pose, nécessitant une grande précision et des connaissances techniques pointues. Quelle formation pour devenir miroitier ? L’accès au métier de miroitier passe par plusieurs formations spécialisées. Voici les principales formations pour accéder à cette profession : Formation Durée Description CAP miroiterie 2 ans Formation de base pour apprendre les techniques de découpe, pose et finition du verre BAC PRO ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse 3 ans Permet d'acquérir des compétences plus approfondies en construction et en vitrage BP menuisier aluminium-verre 2 ans après le CAP Spécialisation dans la fabrication et la pose de vitrages complexes et de structures métalliques BTS enveloppe du bâtiment : façades étanchéité 2 ans après le BAC Formation avancée pour accéder à des postes d'encadrement dans le domaine des façades Certifications spécifiques Variable (de quelques mois à un an) Formations spécialisées dans des techniques spécifiques comme la découpe numérique, l'isolation, ou le verre feuilleté Analyse des salaires : combien gagne un Miroitier ? Le salaire d’un miroitier varie selon son expérience, sa spécialisation et la région où il travaille. Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 € → À lire aussi : notre article sur les salaires dans le BTP en 2025 Facteurs influençant la négociation salariale Compétences spécifiques : expertise en façades vitrées, isolation thermique, verre de sécurité.

: expertise en façades vitrées, isolation thermique, verre de sécurité. Expérience et minutie : un miroitier qualifié peut prétendre à un salaire plus élevé.

: un miroitier qualifié peut prétendre à un salaire plus élevé. Localisation : certaines régions offrent de meilleures opportunités salariales. Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 € Perspectives d’évolution et hausses de salaire Un miroitier peut évoluer vers des postes mieux rémunérés : Poste Salaire brut mensuel Description Chef d'atelier en miroiterie 3 200 - 4 800 € Responsable de la gestion d'un atelier, supervisant la production et l'équipe Conducteur de travaux en façade et vitrage 4 000 - 5 500 € Chargé de la gestion de chantier, en particulier pour les façades et vitrages complexes Miroitier indépendant Plus de 6 000 € (selon activité) Possibilité de travailler en tant que freelance, avec des revenus pouvant dépasser 6 000 € mensuels en fonction des projets et de la clientèle Le métier de miroitier est essentiel dans le BTP et l’aménagement intérieur. Grâce à la diversité des applications du verre et aux évolutions technologiques, un miroitier peut rapidement voir son salaire progresser et accéder à des postes à responsabilités ou créer sa propre entreprise. Les formations spécialisées et les perspectives de carrière sont nombreuses, faisant de ce métier un choix intéressant pour ceux qui souhaitent évoluer dans un secteur dynamique et en constante évolution. → Découvrez tous les salaires du BTP dans notre dossier spécial Par Camille Decambu

