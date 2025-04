Vinci enregistre un CA en hausse au 1er trimestre 2025

Le groupe de BTP Vinci dévoile ses résultats pour le premier trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,8 %. Si les branches énergie et concessions autoroutières se portent bien, il n’en va pas de même pour l’immobilier et la construction.

Le premier trimestre 2025 aura été satisfaisant pour le groupe Vinci. Ce dernier enregistre 16,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur les trois premiers mois de l’année, soit une hausse de 3,8 %.

Dans le détail, le marché a été particulièrement dynamique dans les secteurs de l’énergie et des concessions autoroutières. L’activité de ces deux derniers segments augmente respectivement de 5,8 % (à 6,6 milliards d’euros) et de 8,2 % (à 2,5 milliards d’euros). En France, Vinci Autoroutes enregistre de son côté +3,8 %, à 1,4 milliard d’euros.

Autre belle performance pour Vinci Airports avec +11,9 %, pour un total de 980 millions d’euros, « porté par le dynamisme des compagnies aériennes low cost », selon le groupe. Il faut dire que les plateformes Vinci Airports ont accueilli près de 73 millions de passagers au 1er trimestre, soit +6 %.

Les branches immobilier et construction font grise mine

Côté construction et immobilier, ce n’est pas la même dynamique. Vinci Construction, branche historique du groupe, recense une très légère croissance de 0,8 %. À l’international, l’activité progresse de 1,8 % grâce à des acquisitions récentes au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

En France, en revanche, on constate un léger recul avec -0,2 %. Cela s’explique notamment par les difficultés dans le bâtiment et le génie civil. À l’inverse, l’activité est portée par les travaux routiers et les réseaux (travaux ferroviaires et hydrauliques).

La branche la plus en souffrance reste Vinci Immobilier, avec un déclin de 5,3 %, à 235 millions d’euros.

« Dans un marché de l'immobilier encore déprimé en France, les réservations de logements (701 lots) affichent une baisse de 8 % en valeur, due en partie à un décalage au 2ème trimestre 2025 de plusieurs opérations de ventes en bloc », précise le groupe.

En termes de perspectives, Vinci reste plutôt confiant malgré des « circonstances actuelles particulièrement troublées », notamment grâce à son « modèle multi-local », qui lui « confère agilité, résilience et capacité d'adaptation face aux évolutions de marchés ».

Rappelons enfin que la gouvernance de Vinci évolue puisqu’à compter du 1er mai, Pierre Anjolras prendra ses fonctions de directeur général du groupe. Xavier Huillard, lui, restera président du conseil d’administration.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock