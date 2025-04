À compter de 2026, tous les travailleurs du Grand Paris Express devront suivre une formation spécifique à la sécurité, adaptée à leur fonction.

Un programme de sensibilisation à la prévention et à la sécurité vient d’être lancé pour encadrer l’ensemble des professionnels intervenant sur les chantiers du Grand Paris Express.

Ce dispositif, porté par la Société des Grands Projets en partenariat avec plusieurs fédérations et syndicats du BTP, tels que la Fédération Française du Bâtiment (FFB) Grand Paris Île-de-France, la Fédération régionale des Travaux Publics ou le Syndicat Parisien des Travaux Publics, a pour objectif de toucher 100 % des personnels mobilisés.

Ensemble, ces fédérations ont conçu un programme inédit, adapté à la spécificité des chantiers du Grand Paris Express : vastes, techniques, complexes et marqués par une forte coactivté.

Trois modules adaptés à chaque fonction

Le programme prévoit trois modules distincts de sensibilisation, en fonction du rôles des participants : une demi-journée complète pour les encadrants et une demi-journée pour les dirigeants.

L’objectif est de former environ 8 000 personnes par an, avec un accent particulier mis sur l’accueil des nouveaux arrivants.

Le démarrage effectif est prévu pour janvier 2026, et toutes les entreprises actuellement sous contrat pour les travaux du Grand Paris Express seront concernées. Financé intégralement par la Société des Grands Projets, le programme sera animé et supervisé par les fédérations et syndicats partenaires.

Dès mai 2025, un comité de pilotage opérationnel veillera à son bon déroulement et à son amélioration continue via les retours d’expérience et des professionnels.

Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de sécuriser les chantiers.

Par Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock