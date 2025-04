Le premier trimestre n’a pas été très porteur pour le groupe Holcim, qui fait état d’une légère baisse de son chiffre d’affaires, avec -0,8 %. En cause notamment : la baisse de ses ventes en Amérique du Nord.

Le spécialiste du béton, ciment et granulats Holcim enregistre une légère baisse de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025, avec -0,8 %, pour un total de 5,5 milliards de francs suisses (soit 5,8 milliards d'euros).

Ce résultat est en accord avec les prévisions des analystes, qui l’attendaient en moyenne à 5,5 milliards de francs.

Une baisse globale des ventes

Dans le détail, les ventes de sa division Amérique du Nord – dont le groupe compte se séparer via une introduction en Bourse – ont chuté de 4 % par rapport à un an plus tôt, en partie à cause de mauvaises conditions météorologiques.

Les autres zones ne sont pas épargnées non plus par cette baisse des ventes, avec -2,8 % pour la partie Asie, Moyen-Orient et Afrique, -1,7 % en Europe, et -0,6 % en Amérique latine.

Une croissance d’environ 5 % prévue pour 2025

Les ventes du groupe ont en revanche progressé de 3,3 % dans sa division « solutions et produits », notamment grâce à la demande en Amérique du Nord. Créée au fil d’acquisitions, cette division a permis à Holcim de se diversifier dans les produits pour toitures et façades.

Pour l’ensemble de l’année 2025, le groupe prévoit toujours « une croissance moyenne à un chiffre » de ses ventes hors effets de change, soit environ 5 %.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock