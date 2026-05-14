Chaux Saint-Astier confie sa stratégie RSE à Marlène Péret
Chaux Saint-Astier, producteur français de chaux hydraulique naturelle, annonce la nomination de Marlène Péret au poste de pilote RSE. Celle qui était déjà directrice Marketing et Communication de l’entreprise est définir et diriger la stratégie climat et RSE du groupe.
Une stratégie climat structurée
Cette nomination intervient alors que l’entreprise a engagé une démarche RSE structurée autour du référentiel ACT Pas à Pas de l’ADEME et du cadre CSRD/VSME, accompagné par le cabinet Róng Yi Solutions.
Après un premier bilan carbone réalisé en 2023, Chaux Saint-Astier a fixé sa stratégie et ses objectifs de décarbonation, échelonnés ainsi : réduire ses émissions de 20 % d’ici 2030, de 45 % d’ici 2040 et atteindre un objectif de -90 % à horizon 2050.
L’entreprise prévoit également la construction d’une nouvelle unité de production de chaux décarbonée d’ici 2028.
Un profil interne pour piloter la démarche RSE
Arrivée chez Chaux Saint-Astier en 2014, Marlène Péret a occupé plusieurs fonctions au sein du marketing et de la communication avant d’être nommée Directrice Marketing et Communication en 2022.
L'industriel lui doit sa participation à la refonte de la marque, au développement de la stratégie digitale et à des projets liés aux éco-matériaux.
Dans ses nouvelles fonctions, Mme Péret sera épaulée par un comité RSE interne composé de plusieurs membres de la direction de l’entreprise.
« Se projeter à long terme sous l’angle climat n’est plus une option, c’est une condition pour continuer d’évoluer », déclare Marlène Péret.
Feryel Ben Aissia
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