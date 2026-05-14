Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Chaux Saint-Astier confie sa stratégie RSE à Marlène Péret

Partager l'article
Nomination
Publié le 14 mai 2026 à 7h30, mis à jour le 13 mai 2026 à 17h29, par Camille Decambu
Marlène Péret, directrice Marketing et Communication de Chaux Saint-Astier, est nommée pilote RSE. Sa mission : structurer et piloter la stratégie climat et RSE de l’entreprise.
Marlène Péret, nommée pilote RSE de Chaux Saint-Astier - ©Chaux Saint-Astier - Batiweb
Marlène Péret, nommée pilote RSE de Chaux Saint-Astier - ©Chaux Saint-Astier

Chaux Saint-Astier, producteur français de chaux hydraulique naturelle, annonce la nomination de Marlène Péret au poste de pilote RSE. Celle qui était déjà directrice Marketing et Communication de l’entreprise est définir et diriger  la stratégie climat et RSE du groupe.


Une stratégie climat structurée

 

Cette nomination intervient alors que l’entreprise a engagé une démarche RSE structurée autour du référentiel ACT Pas à Pas de l’ADEME et du cadre CSRD/VSME, accompagné par le cabinet Róng Yi Solutions.

Après un premier bilan carbone réalisé en 2023, Chaux Saint-Astier a fixé sa stratégie et ses objectifs de décarbonation, échelonnés ainsi : réduire ses émissions de 20 % d’ici 2030, de 45 % d’ici 2040 et atteindre un objectif de -90 % à horizon 2050.

L’entreprise prévoit également la construction d’une nouvelle unité de production de chaux décarbonée d’ici 2028.
 

Projet d'usine de Chaux Saint-Astier
Projet d'usine de Chaux Saint-Astier

Un profil interne pour piloter la démarche RSE

 

Arrivée chez Chaux Saint-Astier en 2014, Marlène Péret a occupé plusieurs fonctions au sein du marketing et de la communication avant d’être nommée Directrice Marketing et Communication en 2022.

L'industriel lui doit sa participation à la refonte de la marque, au développement de la stratégie digitale et à des projets liés aux éco-matériaux.

Pilotage de la stratégie RSE de Chaux Saint-Astier
Source : Chaux Saint-Astier


Dans ses nouvelles fonctions, Mme Péret sera épaulée par un comité RSE interne composé de plusieurs membres de la direction de l’entreprise.

« Se projeter à long terme sous l’angle climat n’est plus une option, c’est une condition pour continuer d’évoluer », déclare Marlène Péret.

Feryel Ben Aissia

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Camille Decambu
Journaliste - Batiweb

Camille Decambu est un nom collectif utilisé pour les publications réalisées par la rédaction de Batiweb.
Ces articles sont produits par l’équipe éditoriale du média, composée de journalistes spécialisés dans le secteur du bâtiment et de la construction.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.