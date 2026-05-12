Les 12 gagnants du prix Salles de Bains Remarquables 2026 ont été dévoilés ! On remarque dans le palmarès un goût pour la compacité, appropriée pour les plus petites salles d’eau.

Comme à chaque édition, les États généraux de la Salle de Bains ont été l’occasion de révéler les gagnants du prix Salles de Bains Remarquables. Douze lauréats ont été désignés lors de cette 9ème édition.

La compacité et la diversité de formes de plus en plus privilégiées

Commençons par les gagnants par famille de produits, par ordre alphabétique. Dans la catégorie Bain, Novellini décroche le prix avec Divina M. Cette baignoire vise la rencontre entre compacité et l’univers du spa. En témoignent ses dimensions (190 x 140 cm) et son design à deux places et aux lignes épurées.

Baignoire Divina M de la marque Novellini, gagnant dans la catégorie Bain

Dans la famille Eau Chaude Sanitaire, le Prix Salle de Bains remarquables veut la gamme de systèmes Rapido de la marque Grohe. Cette gamme accueille un récupérateur de chaleur des eaux grises de la douche. La solution se compose d’une pompe. Celle-ci aspire les eaux évacuées, qui circulent, via un échangeur, à contre-courant de l’eau froide. L’eau chaude alimente le mitigeur thermostatique. Si le concept de récupérateur n’est pas nouveau, le jury a été convaincu par la forme du Rapido, conçu comme un mural.

Côté Gamme complète, l’équipementier sanitaire Roca trône avec le renouvellement de sa collection Meridian. Réimaginée par le studio barcelonais Altherr Désile Park, la gamme fait la part belle aux tons neutres et lignes diverses entre courbes et quadrangulaires. « C’est une belle réussite d'avoir une collection comme ça, qui est à la fois élégante et très très simple », commente-t-on dans le jury. Sans compter une technologie de chasse de type vortex dans la cuvette, répondant à des enjeux d’hygiène et d’acoustique.

Meridian de la marque Roca, lauréat dans la catégorie gamme complète du prix Salles de bains remarquable

Après avoir gagné dans la catégorie Meuble-Design en 2025, Sanijura s’illustre dans la catégorie Lavabo, avec son modèle Source. Ce lave-mains est pensé pour les petits espaces, à travers deux formats (carré ou ovoïde). Il est disponible en 41 coloris, tandis que la profondeur de la vasque tend à éviter les éclaboussures.

Autre vasque qui rayonne : celle du modèle Glora de la marque VitrA, gagnant de la catégorie Meuble Design. Tout en rondeur et douceur, le bassin est auréolé d’un éclairage LED. Des tiroirs à fines bordures encerclent les plans vasque et de toilettes, servant notamment de système anti-éclaboussures.

Decotec rafle le prix Meuble Solution Fonctionnelle avec Skim. Cet ensemble se démarque par son miroir haut et étroit et son point d’eau compact (L 25 x P 33 cm). Le plan de toilette, adapté aussi aux petits espaces, comporte un évidement pour accueillir une serviette. Des composants associables et personnalisables, avec une trentaine de finitions laquées.

Lauréate dans la catégorie Robinetterie, la collection Archivio d’Axor réinvente les codes esthétiques rétro, notamment via ses manettes en croisillons, signées studio Barber Osgerby. Mais les robinets de la collection sont conformes aux critères de confort actuel, avec leur débit d’eau de 5 litres par minute.

C’est une plaque de commande de double chasse de Regiplast qui gagne le prix de la famille WC. Halo Pro est doté d’un capteur intelligent, capable de mesurer la clarté de l’eau voire de définir le bon volume de chasses. On peut relier les systèmes à une application smartphone, collectant les données, nécessaires aux gestionnaires de grands bâtis.

Kinedo, Wedi et Lazer sur le podium

Place ensuite au podium du prix Salles de Bains Remarquables. Le trophée Bronze revient au système Stabilirail de Lazer. Comme son nom l’indique, son but est de stabiliser tous les receveurs en résine de synthèse, notamment ceux de grandes dimensions. Ce rail en aluminium peut supporter jusqu’à 900 kg. Ses trois pieds ajustables en longueur et hauteur tendent à faciliter le positionnement et le réglage.

Wedi remporte le trophée Argent avec Therm-C, une toile murale chauffante de 0,4 mm d’épaisseur, à carreler ou à enduire. Son alimentation à faible tension (24 V) lui permet une installation dans une douche. Des découpes et passages peuvent se faire pour installer des accessoires comme une tablette ou un sèche-serviette. Il peut d’ailleurs faire office de sèche-serviette pour des espaces plus réduits.

Et le trophée Or est attribué à… la paroi de douche Solo Z de Kinedo ! La finesse de son design tend à répondre à des contraintes de poids, de transports bas carbone et d’installation dans les petites salles de bains. Un support est par ailleurs disponible pour le rangement de flacons voire de serviettes de toilette.

Une mention spéciale a été ensuite attribuée à Laufen pour sa vasque Volta, produite dans un four électrique.

Vasque Volta de la marque Laufen, mention spéciale du Prix Salles de bains remarquables 2026



