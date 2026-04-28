La CAPEB et la FFB quittent Matignon optimistes après leur rencontre avec Sébastien Lecornu. Les organisations syndicales saluent notamment l'extension des aides sur le GNR aux entreprises du gros œuvre et la création prochaine d'un observatoire des prix des matériaux.

Invités à Matignon pour y rencontrer Sébastien Lecornu, ainsi que les ministres du Logement et celui des PME et de l'Artisanat, la CAPEB et la FFB semblent en être ressortis plutôt confiants sur la position du Premier ministre vis-à-vis du bâtiment.

Sur France Inter, lundi 27 avril, Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB, a apprécié « une écoute toute particulière » de Sébastien Lecornu. Côté FFB, on souligne « un échange franc et concret » avec les responsables politiques sur les sujets de préoccupation du secteur.

L'observatoire des prix, bientôt mis en place ?

Quelques jours après l'annonce de l'aide sur le gaz non routier (GNR) aux entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés, l'organisation patronale des petites entreprises du secteur annonce que le dispositif concernera les entreprises des travaux publics, mais aussi les métiers du gros œuvre. Les maçons, charpentiers ou encore les couvreurs sont donc désormais concernés par les aides.

L'observatoire des prix, que la CAPEB réclame afin de « justifier l'augmentation des prix matériaux par matériaux » semble lui sur la bonne voie pour être mis en place. Pour Jean-Christophe Repon, les « verrous » qui existaient, au moment de l'augmentation des prix qui avait suivi l'invasion de l'Ukraine et mené à une première réflexion sur la création de l'observatoire, sont en train de sauter.

Cet outil pourrait contraindre les industriels à jouer la « transparence » sur leurs hausses tarifaires, ce qui permettrait, affirme le syndicat, « que l'on n'ait pas la sensation d'être pris en otage sur un effet d'aubaine ». Pour le patron de la CAPEB, récemment réélu pour un mandat de 3 ans, l'artisanat du bâtiment « ne pourra pas supporter une nouvelle hausse de 20 % ».

Vers une stabilisation de MaPrimeRénov' et des CEE ?

M. Repon affirme que « les matériaux ont pris 20 % », notamment pour les produits en PVC, avec de l'aluminium ou encore du bois. Il met en cause « des distributeurs qui ne jouent pas le jeu et qui promettent des prix à 24 ou 48 heures. Pour un artisan qui travaille avec des devis signés depuis parfois plusieurs mois, c'est impossible pour lui de répercuter la hausse des matériaux » sur le prix payé en bout de chaine par le particulier. Un mécanisme qui explique, selon la CAPEB, que les aides soient pour l'instant réservées aux petites entreprises.

Concernant la rénovation énergétique, la CAPEB assure que Sébastien Lecornu et Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement, ont fait part de leur « détermination à stabiliser les dispositifs d’accompagnement » de MaPrimeRénov' et des CEE. L'organisation syndicale, qui plaide pour une réduction de la TVA sur tous les travaux de rénovation, en a profité pour demander la réintroduction des gestes d'isolation dans les dispositifs d'accompagnement.