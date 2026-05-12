À Vesoul, un lycée fermé en urgence pour risque d’effondrement

Le lycée des Haberges de Vesoul ferme en urgence après une expertise pointant des risques sur ses fondations.

La fin de l’année scolaire s’annonce compliquée pour les 950 élèves du lycée des Haberges à Vesoul. L’établissement a été fermé en urgence « pour une durée indéterminée », en raison d’un risque d’effondrement lié à des fissures et à des fondations « en mauvais état », ont indiqué lundi 11 mai la préfecture, le rectorat et le conseil régional.

La décision, prise jeudi soir avant le week-end prolongé du 8 mai, est « brutale » mais « absolument nécessaire » pour « la sécurité des personnes » qui étudient et travaillent au lycée des Haberges, a déclaré lors d’une conférence de presse le préfet de Haute-Saône, Serge Jacob.

Un risque structurel à l’origine de la fermeture du lycée

La rectrice de Bourgogne-Franche-Comté, Nathalie Albert-Moretti, a toutefois précisé que « fermer les locaux » ne signifiait pas « fermer le lycée » général et technologique. Afin de « maintenir la continuité pédagogique pour les élèves et le passage des examens », les lycéens bénéficieront d’enseignements à distance à partir de mardi, avant un retour « progressivement » en présentiel « dans des sites de relocalisation », notamment dans d’autres établissements scolaires de la ville.

Le bâtiment, « une structure récente » construite il y a 34 ans, était placé sous surveillance « comme tous ceux de la région », a indiqué Jérôme Durain (PS), président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Des fissures surveillées depuis 2014

Des fissures avaient déjà été observées en 2014 à différents endroits, notamment sur le parvis de l’établissement, et des témoins avaient été installés afin d’en suivre l’évolution. Plus récemment, en février 2025, « nous avons constaté que la structure porteuse était en mauvais état », a précisé M. Durain.

Des diagnostics complémentaires ont alors été lancés. Une expertise rendue jeudi a mis en évidence que des « défauts compromettent directement la stabilité de l’ouvrage et la sécurité de ses occupants », a indiqué l’élu. Selon lui, « les fondations sont en cause (...) : l’état des bétons, le soubassement du bâtiment ne seraient pas compatibles avec un risque sismique ».

Une nouvelle expertise a été diligentée. Le Conseil régional, en charge de la gestion des lycées, « regardera les éventuelles responsabilités le moment venu ».

La situation de ce lycée, édifié sur un sol de marnes argilo-calcaires en périphérie de Vesoul, pourrait s’expliquer par « les effets du changement climatique (sur le sol), à une activité sismique » ou encore par « des défauts originels », a indiqué le président de région. « Nous sommes dans un état de sidération. Personne ne s’attendait à être obligé de prendre une décision aussi radicale jeudi soir », a-t-il confié.

Via AFP