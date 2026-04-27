Quelques jours après les annonces du gouvernement concernant la remise sur le marché de plusieurs centaines de milliers de passoires thermiques sous certaines conditions, l'opposition réagit. Si le ministre défend une mesure « pragmatique », d'autres organisations dénoncent une décision prise dans la précipitation.

Lors d'un déplacement à Marseille, jeudi 23 avril, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la remise sur le marché du locatif privé des passoires thermiques sous conditions. Pour rappel, les logements classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) sont interdits à la location depuis janvier 2025. Les logements classés F devraient suivre en 2028, puis les notes E dès 2034.

Avec la nouvelle loi, qui doit être débattue dès cet été, les propriétaires pourraient finalement remettre près de 700 000 biens en location moyennant un engagement à faire des travaux de rénovation dans les trois ans pour les maisons individuelles et dans les cinq ans pour les appartements en copropriété. Une mesure présentée comme « pragmatique » par le ministre du Logement Vincent Jeanbrun pour répondre à la crise du logement et au manque d'offre locative.

Mais pour le collectif Rénovons, cette décision est un véritable « recul qui ne dit pas son nom » et qui supprime « le principal levier efficace » de la rénovation énergétique, à savoir « l'obligation ». Ainsi, le collectif fustige un « affaiblissement majeur de la politique de rénovation énergétique issue de la Loi Climat et Résilience ».

Le collectif Rénovons craint que les engagements des propriétaires ne soient pas contrôlés

Estimant que le dispositif « va surtout être utilisé par ceux qui ne voulaient pas rénover », l'organisation plaide désormais pour que le gouvernement précise comment il compte faire respecter leurs engagements aux propriétaires. Une « vérification systématique » avec des « conséquences immédiates » lui apparaît comme obligatoire à la poursuite de la massification de la rénovation des logements.

Même son de cloche chez Hello Watt, qui craint une « logique de “détricotage” des ambitions de rénovation énergétique du parc immobilier et de lutte contre la précarité énergétique des locataires ».

Du côté des personnalités politiques, le sujet divise aussi. Candidate à la primaire de la gauche et patronne des Écologistes, Marine Tondelier a plaidé pour que le retour des passoires thermiques dans le parc locatif s'accompagne d'un encadrement strict, avec des loyers 30 % moins chers pour les locataires.

Invitée du Grand Jury RTL, elle a déploré que l'État « n'ait rien fait durant dix ans » pour permettre la rénovation des logements, mais a estimé qu'on ne peut pas dire « aux gens qu'ils vont se retrouver dans la rue ».

« Je souhaite que les loyers soient très encadrés, y compris dans les zones où ils sont déjà encadrés, qu'ils soient 30 % moins chers, pour compenser le désagrément d'être exposés à de fortes chaleurs l'été, au froid et l'humidité l'hiver », a-t-elle précisé. « Mais aussi parce que les gens vont devoir payer des factures car l'État n'a pas fait son travail. »

« Ce n'est pas sérieux », critique Jacques Baudrier (PCF)

La proposition de loi est accueillie avec bien moins de clémence par Jacques Baudrier, adjoint au maire de Paris en charge du logement. Ce dernier critique un manque de crédits accordés par le gouvernement à l'Anah pour rénover leurs logements.

Sur X, l'élu communiste écrit : « Le budget de l'Anah [...] ne va permettre d'engager la rénovation d'ampleur que d'un peu plus de 100 000 logements. [...] Dire qu'on va autoriser la relocation de passoires thermiques (plus de 1 million de logements en DPE F et G dans le parc locatif privé) ... sous réserve d'engagement de rénovation n'est vraiment pas sérieux puisque l'État lui-même ne prévoit pas le budget nécessaire !!! »

Candidat à l'élection présidentielle de 2027, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) a quant à lui affirmé que ces annonces allaient dans le bon sens. En revanche, le maire d'Yerres (Essonne) a profité de son invitation dans l'émission Bonjour! sur TF1 pour tacler le gouvernement, qu'il qualifie de « pompier pyromane ». « Ils ont détruit le secteur du logement. [...] Ils ont cassé toutes les aides au logement », accuse-t-il, estimant que la réaction de Sébastien Lecornu est un « sauve-qui-peut » pour remettre les passoires thermiques sur le marché. « Ce que je réclame depuis des années. »