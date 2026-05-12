Le marché du crédit immobilier en France a progressé de près de 9 % en mars, avec 12,6 milliards d'euros de nouveaux prêts accordés. Les taux d'intérêt restent stables à 3,22 %, tandis que les primo-accédants bénéficient d'une dynamique particulière.

Le marché du crédit immobilier a poursuivi sa reprise en mars en France, avec une progression de près de 9 % des montants accordés en un mois, selon les données publiées mardi par la Banque de France.

Un troisième mois consécutif de hausse

Le montant total des nouveaux prêts accordés en mars, hors renégociations et corrigé des variations saisonnières, a été en hausse pour le troisième mois consécutif pour s'établir à 12,6 milliards d'euros, soit 1 milliard d'euros de plus qu'en février. Le niveau d'emprunt dépasse légèrement celui de mars 2025 (12,2 milliards d'euros), selon la Banque de France.

Une conjoncture qui peut surprendre alors que la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) a présenté ce matin des chiffres inquiétants pour le secteur de l'immobilier sur fond de guerre au Moyen-Orient. La FPI parle notamment de délais d'écoulement records.

Des taux d'intérêt globalement stables

Le taux d'intérêt moyen de ces nouveaux crédits s'est stabilisé à 3,22 %. Il était à 3,23 % en février et s'affichait à 3,20 % un an plus tôt, en mars 2025. Ces taux s'entendent hors frais et assurance.

La Banque de France relève par ailleurs une dynamique particulière chez les acheteurs d'un premier bien immobilier : depuis le début de l'année 2025, le nombre de prêts accordés aux primo-accédants augmente plus rapidement que celui de l'ensemble des emprunteurs. Les montants des crédits immobiliers avaient largement diminué entre mi-2022 et début 2024, une période pendant laquelle la Banque centrale européenne (BCE) avait progressivement augmenté ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation en Europe.

Ces hausses ont été ensuite répercutées sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers. Ils ont depuis reflué doucement, dans le sillage des assouplissements des taux directeurs de la BCE au fur et à mesure du ralentissement de l'inflation.

Avec AFP