Eiffage : activité stable au premier trimestre 2026

Eiffage affiche un chiffre d’affaires stable au T1 2026, porté par les Travaux en Europe et un carnet de commandes élevé.

Dans un communiqué diffusé le mardi 12 mai, Eiffage présente une activité globalement stable au premier trimestre 2026. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 5,6 milliards d’euros, en progression de 0,6 % par rapport à la même période de 2025.

Pour ses activités de Travaux, Eiffage fait état d’une activité « solide » en Europe, en France comme à l’international, avec une hausse de 3,9 %. Hors d’Europe, le groupe indique que « la forte baisse d’activité est due à la fin de plusieurs opérations réalisées en mode export, telle qu’anticipée ». Au total, le chiffre d’affaires des Travaux atteint 4,7 milliards d’euros.

Construction : croissance portée par la France et l’immobilier

Dans la branche Construction, Eiffage enregistre un chiffre d’affaires de 992 millions d’euros sur le trimestre.

En France, l’activité progresse de 9,3 % pour atteindre 779 millions d’euros. Le groupe explique cette évolution « grâce à la montée en puissance de plusieurs grands projets et à une base de comparaison favorable ». À l’international, en Europe hors France, l’activité reste soutenue à 214 millions d’euros. Elle recule en Suisse, mais progresse nettement en Belgique et en Pologne.

Dans l’immobilier, le chiffre d’affaires s’établit à 119 millions d’euros, en hausse de 24 %. Une progression à relativiser, le groupe rappelant un premier trimestre 2025 « historiquement faible ». Sur le plan commercial, 659 réservations de logements ont été enregistrées à fin mars 2026, contre 509 un an plus tôt.

Le carnet de commandes atteint 5,7 milliards d’euros au 31 mars 2026, en recul de 3 % sur un an. Il ne comprend pas la phase travaux du campus universitaire Grand Paris Nord, dont la mise en vigueur et la prise de commande sont intervenues en avril 2026 pour 332 millions d’euros, ni l’intégration complète de l’activité pluriannuelle liée au contrat Nové avec le ministère des Armées.

Infrastructures et énergie : performances contrastées selon les zones

Dans la branche Infrastructures, Eiffage affiche un chiffre d’affaires de 1,854 milliard d’euros.

En France, l’activité est stable à 934 millions d’euros, avec des évolutions contrastées selon les métiers : Eiffage Route recule de 2,4 %, Eiffage Génie Civil de 1,7 %, tandis qu’Eiffage Métal progresse de 38,9 %. Le groupe explique ces variations par « des effets saisonniers et à une base de comparaison favorable pour Eiffage Métal ».

À l’échelle européenne hors de France, le chiffre d’affaires progresse de 5,1 % à 870 millions d’euros. L’activité est portée par le Royaume-Uni, notamment sur le chantier de la LGV HS2, ainsi que par l’Espagne. En Allemagne, le groupe souligne une activité toujours bien orientée, malgré un trimestre pénalisé par la fin des travaux de l’autoroute A3 et des conditions hivernales plus marquées.

Hors d’Europe, le chiffre d’affaires ressort à 50 millions d’euros, contre 172 millions un an plus tôt. Cette baisse est principalement liée au recul anticipé de l’activité au Sénégal ainsi qu’à l’achèvement du chantier de Puerto Antioquia en Colombie.

Le carnet de commandes de la branche atteint 15,9 milliards d’euros au 31 mars 2026, en hausse de 4 % sur un an.

Dans les Énergie Systèmes, le chiffre d’affaires s’établit à 1,891 milliard d’euros. En France, il recule de 1,2 % à 1,011 milliard d’euros. À l’inverse, l’activité progresse de 10,3 % en Europe hors de France, à 823 millions d’euros, portée notamment par les acquisitions réalisées en Allemagne, en Espagne et en Italie, qui contribuent à hauteur de 5,6 points de croissance. Le groupe souligne une dynamique toujours favorable en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas.

Hors d’Europe, le chiffre d’affaires atteint 57 millions d’euros, contre 67 millions d’euros au premier trimestre 2025.

Enfin, le carnet de commandes de la branche Énergie Systèmes progresse de 11 % sur un an pour s’établir à 9,4 milliards d’euros.

Dans la branche Concessions, Eiffage enregistre une activité en légère progression de 0,7 %, à 912 millions d’euros.

Acquisitions et projets structurants en Europe

Au cours de la période du premier semestre 2026, Eiffage a multiplié les opérations de croissance et les annonces structurantes, notamment dans les services à l’énergie et les grands projets d’infrastructures.

Le groupe a poursuivi le renforcement de son activité dans les services à l’énergie en Allemagne à travers plusieurs acquisitions successives, dont HTW Engineers, Claus Heinemann Elektroanlagen, ainsi que Hand & Werk, récemment spécialisé dans les data centers.

Le groupe a par ailleurs annoncé une prise de participation de 74,9 % dans Hand & Werk afin de se positionner sur le marché allemand des centres de données. L’entreprise, fondée en 2019 et forte de 200 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros en 2025. Elle propose une offre clé en main pour les centres de données, couvrant la conception, la réalisation des installations techniques du bâtiment et la maintenance des équipements. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence allemandes et devrait être finalisée courant 2026.

Dans les concessions et services urbains, la Ville de Paris, la Banque des Territoires et le groupement Dalkia/Eiffage/RATP Solutions Ville ont signé les actes constitutifs et contractuels de la Société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) chargée du nouveau contrat de concession du réseau de chaleur parisien.

Sur le plan des infrastructures, SNCF Réseau a confié à Eiffage la réalisation des ouvrages de la ligne Amiens–Laon dans le cadre d’un marché d’un montant supérieur à 70 millions d’euros.

Enfin, le marché public global de performance relatif au campus universitaire Grand Paris Nord à Saint-Ouen-sur-Seine, annoncé en novembre 2024, est entré en vigueur en phase travaux en avril 2026 pour un montant de 332 millions d’euros.

Perspectives confirmées pour la suite de 2026

Pour le reste de l’année 2026, Eiffage met en avant un carnet de commandes des Travaux toujours élevé, qui atteint 31,1 milliards d’euros au 31 mars 2026, en hausse de 5 % sur un an et de 4 % sur trois mois. Le groupe souligne qu’il est porté par la souveraineté énergétique et industrielle de l’Europe ainsi que par l’électrification des usages.

Le groupe indique que « dans un contexte de crise géopolitique et d’instabilité au Moyen-Orient, ce carnet historiquement élevé et la faible exposition du Groupe hors d’Europe permettent à Eiffage de confirmer ses perspectives pour 2026 ».

Dans le détail, pour les Travaux, Eiffage anticipe un chiffre d’affaires globalement stable par rapport à 2025 dans la branche Infrastructures, dont le niveau reste historiquement élevé, ainsi que chez Eiffage Construction. L’activité devrait en revanche poursuivre sa croissance chez Eiffage Énergie Systèmes, mais à un rythme moindre qu’en 2025, année marquée par l’intégration d’Eqos.

La marge opérationnelle est attendue en hausse, soutenue par l’amélioration de la rentabilité d’Eiffage Énergie Systèmes et la consolidation des performances des autres métiers de Travaux, dans un contexte de politique de sélection stricte des prises de commandes.

Dans les Concessions, le groupe anticipe une progression modérée du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant. Le résultat net part du groupe est également attendu en hausse, porté par l’amélioration de la performance opérationnelle.

Eiffage précise toutefois que « ces perspectives pourraient être mises à jour si la crise au Moyen-Orient venait à affecter les pays européens de façon plus prononcée ».