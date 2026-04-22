La crise des carburants s’installe durablement, poussant le gouvernement à élargir ses aides. Après les agriculteurs et les pêcheurs, les entreprises du BTP de moins de 20 salariés vont désormais bénéficier d’un coup de pouce de 20 centimes par litre sur le GNR.

La crise s'installe et le gouvernement se retrouve contraint d'élargir le périmètre de ses aides pour faire face à l'envolée des prix des carburants causée par la guerre au Moyen-Orient. Avec un cours du pétrole Brent stabilisé autour des 100 $ depuis plus d'un mois (contre 70 $ en février), la crise semble s'installer dans la durée.

Après les agriculteurs et les pêcheurs, Sébastien Lecornu a donc annoncé mardi 21 avril que les entreprises du BTP ainsi que certains travailleurs bénéficieraient à leur tour d'un nouveau dispositif.

Une aide de 20 centimes par litre sur le GNR

Concernant les entreprises de moins de 20 salariés, le gouvernement annonce par exemple une aide de 20 centimes par litre sur le gazole non routier (GNR). Une mesure applaudie par Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

L'organisation patronale se félicite d'une « reconnaissance importante pour les TPE du secteur », mais se méfie de l'augmentation des coûts de certains matériaux. « Aujourd’hui, nos TPE travaillent parfois déjà à perte sur des chantiers signés », réagit Jean-Christophe Repon.

« On essaye d'avoir une visibilité sur l'authenticité de ces prix et quels matériaux passent vraiment par Ormuz », a-t-il par ailleurs affirmé sur Franceinfo. « On essaye d'avoir un observatoire de transparence des prix, pour avoir une sincérité de l'augmentation. »

Du côté de la FFB, on presse le gouvernement de dévoiler les détails de l'aide, même si elle « se réjouit » de l'intégration du bâtiment au dispositif mais appelle à prendre en compte l'envolée du prix du gazole routier.

Olivier Salleron, le président de la fédération, quant à lui, insiste « sur la nécessité de dévoiler rapidement les détails de l’aide, qui doit être aussi large que possible, bénéficier à toutes les TPE-PME et dont le déploiement s’avère urgent ».

Enfin, la Fédération nationale des travaux publics attribue en partie la prise en compte du secteur des travaux publics dans les aides annoncées à sa propre mobilisation. Cependant, la FNTP a affirmé que les mesures pour le GNR « ne constituent pas, à elles seules, une réponse aux difficultés rencontrées par le secteur » et invitent le gouvernement à élargir les aides à toutes les entreprises « quelle que soit leur taille ».

De nouvelles aides pour les « grands rouleurs »

Invité sur le plateau du JT de 20h de France 2, le ministre de l'Économie a également expliqué les modalités d'application de nouvelles aides réservées aux « grands rouleurs ».

Interrogé sur le délai avant la mise en place du dispositif, près de deux mois après les débuts de la guerre en Iran, Roland Lescure se défend : « La crise évolue tous les jours. Elle a tendance à durer. Dans le premier mois, on a pu se dire que cela pourrait aller assez vite, on a vu que ce n'était pas le cas. [...] On se disait : "si cela ne dure pas trop longtemps, il est inopportun d'aller trop vite, trop loin sur les aides." »

Pour les aides aux « grands rouleurs », les populations ciblées sont les travailleurs modestes (dont le revenu annuel est inférieur à 17 000 € pour une personne seule ou 50 000 € pour un couple avec deux enfants) et qui utilisent leur voiture pour aller au travail si celui-ci est situé à plus de 15 km de leur domicile.

Le dispositif sera développé « d'ici fin mai » sur le site impots.gouv.fr. Le ministre précise aussi que les aides seront rétroactives, c'est-à-dire qu'elles pourront être perçues en une fois pour les mois d'avril, mai et juin. En moyenne, Roland Lescure annonce en tout cas que le dispositif soulagera les particuliers de 20 centimes par litre d'essence. Selon les estimations du ministère, ces aides concerneraient environ 3 millions de Français