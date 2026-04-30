Vanessa Ranaivoharison doit prendre ses fonctions en tant que directrice de la transformation digitale chez Colas. Déjà à un poste à responsabilité dans le groupe depuis 2023, elle intègre aussi le Comité de direction générale.

Vanessa Ranaivoharison est la nouvelle directrice de la transformation digitale du groupe Colas. De fait, elle rejoint ainsi le Comité de direction générale de la filiale du groupe Bouygues.

Diplômée d'un DESS Ingénierie des systèmes d'information à l'université Paris-Est Créteil, elle a d'abord travaillé pendant onze ans chez Essilor, notamment en tant que responsable de la stratégie et du déploiement des solutions digitales et cloud.

Un contexte marqué par « les enjeux de cybersécurité » et « de l'IA »

En 2019, elle rejoint Valeo pour occuper le poste de directrice des systèmes d’information. Avant de finalement entrer chez Colas, fin 2023, où elle était depuis la directrice des solutions informatiques monde et directrice informatique Colas France et Océan Indien.

« Dans un contexte en forte évolution, marqué par les enjeux de cybersécurité et l’essor de l’intelligence artificielle, j’aborde cette mission avec beaucoup d’enthousiasme et l’envie de continuer à faire progresser le groupe collectivement », a réagi la principale intéressée.

Colas précise que Vanessa Ranaivoharison prend ses fonctions à partir du 1er mai 2026.