Le président-directeur général de Vinci, Xavier Huillard, a nommé le 12 janvier 2021, Pierre Anjolras, président de Vinci Construction. Également président d’Eurovia (filiale du groupe Vinci), il cumulera les deux fonctions.

Vinci est la deuxième entreprise mondiale des métiers des concessions et de la construction. Ses principales missions sont de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. En tout, la société emploie un peu plus de 222.000 collaborateurs dans une centaine de pays.

Le 12 janvier dernier, Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci nomme Pierre Anjolras, ancien élève de l’école Polytechnique à la tête de Vinci Construction, succédant ainsi Jérôme Stubler (futur directeur général de la filiale de services d’Engie), un poste qu'il occupait depuis 2015.

Ingénieur de formation, il exerce successivement des postes à responsabilités, notamment à la Direction générale des relations extérieures de la Commission européenne. En 1999, Pierre Anjolras rejoint le groupe Vinci, en tant que directeur régional de Sogea Sud-Ouest. En mai 2010, Eurovia le nomme directeur général délégué chargé de l’international et des partenariats publics. Seulement 4 ans plus tard, il est élu Président-directeur général d’Eurovia et devient membre du Comité Exécutif de Vinci.

Deux nouvelles nominations à la direction financière

Depuis sa prise de fonction début janvier, Pierre Anjolras a nommé Thierry Mirville en tant que directeur financier de Vinci Construction.

Diplômé de l’ESSEC et de Sciences Po Paris, Thierry Mirville occupait depuis 2018, le poste de directeur financier adjoint de Vinci en charge de la direction de la Trésorerie, des financements et de la direction fiscale. Au cours de sa carrière, il a également été directeur financier de la filiale Vinci Energies.

Sous l’autorité de Christian Labeyrie, membre du comité Exécutif, directeur général adjoint et directeur financier de Vinci, Christophe Ferrer, lui, prend ses fonctions en tant que directeur de la trésorerie et des financements et supervisera également la direction fiscale. Ce diplômé d’HEC a commencé sa carrière à la direction des Relations investisseurs de Vinci. Quelques années plus tard, il devient responsable financier de grands projets de Vinci Construction à l’international (Qatar, République dominicaine, Jamaïque) avant de rejoindre Eurovia où il est directeur financier du Royaume-Uni depuis 2018.

Ces deux nominations prennent effet au 1er février 2021.

Marie Gérald

Photo de Une : Vinci