Sika, leader mondial de l’étanchéité, a nommé son nouveau directeur, Sébastien Debétencourt, pour l'activité toiture du groupe. Ce dernier sera sous la responsabilité de Pascal Malafosse, Directeur Général de Sika France.

Entreprise spécialisée en chimie du bâtiment, Sika est le leader dans le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l'amortissement, le renforcement et la protection dans le secteur du bâtiment. Le groupe possède, à travers le monde, plus de 100 filiales et fabrique dans plus de 300 usines. Fin 2019, Sika a d’ailleurs remporté le Swiss Technology Award pour une nouvelle technologie adhésive révolutionnaire.

Troisième filiale du groupe Sika en terme de chiffre d’affaires, Sika France compte plus de 550 collaborateurs, regroupant ainsi plusieurs agences commerciales sur tout le territoire, 6 sites de production et un laboratoire de recherche. Lundi 19 avril, la société a nommé Sébastien Debétencourt comme directeur de l'activité Toiture.

Diplômé de l’université Paris X, à Nanterre, en Marketing Opérationnel Internationale, Sébastien Debétencourt rejoint Sika Mauritius en 2009, en tant que Responsable Commercial et Marketing, puis est nommé Directeur Général en 2015. Promu au poste de Directeur Général de Sika Tunisie en 2017, il a su renforcer la position de l’organisation sur ses marchés cibles et augmenter les ventes et la profitabilité.

Aujourd’hui Directeur de l’activité Toitures Sika et membre du Comité de Direction, sous la responsabilité de Pascal Malafosse, Directeur Général de Sika France, le nouveau directeur souhaite « développer le marché des toitures et les solutions innovantes proposées par Sika en phase avec les tendances et les enjeux à venir ».

Marie Gérald