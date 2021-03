SIKA est une société de produits chimiques spécialisés qui occupe une position de leader dans le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, l’étanchéité, l’amortissement, le renforcement et la protection dans le secteur du bâtiment et des véhicules automobiles.

Troisième filiale du groupe SIKA en terme de Chiffre d’affaires,

SIKA FRANCE S.A.S compte plus de 650 collaborateurs, regroupe plusieurs agences commerciales sur tout le territoire, trois sites de production et un laboratoire de recherche. Leader sur ses marchés cibles, SIKA FRANCE S.A.S affiche clairement ses priorités : l’innovation produits et l’excellence de la qualité et du service.

SIKA est une entreprise avec une forte tradition d'innovation et de qualité, développant en permanence des produits et des solutions qui créent de nouvelles opportunités pour la société, ses employés et ses clients.

SIKA est engagée dans le développement durable. La société assume ses responsabilités mondiales en proposant des solutions durables pour les projets de construction et les véhicules automobiles à haut rendement énergétique.

La stratégie de SIKA "Plus de valeur - Moins d'impact" vise à minimiser les risques et la consommation de ressources tout en générant de la valeur pour les solutions et les contributions apportées aux parties prenantes.

Le savoir-faire de SIKA :

CONSTRUCTION

Colles, mastics et isolants

Nettoyage et protection des bâtiments

Adjuvants et additifs pour béton

Réparation, renforcement et scellement

Préparation de supports et collage de revêtements

Fondations et cuvelages

Sols coulés

Toitures terrasses

TP Voirie et génie civil

BRICOLAGE

INDUSTRIE