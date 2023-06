Alexandre Gonin, nouveau président d'AkzoNobel France

Fort de plus de 20 années d’expérience, Alexandre Gonin prend les rennes d’AkzoNobel et la direction générale de sa division Peintures Décoratives en France. Un nouveau rôle qui a pris effet le 1er juin 2023.

Alexandre Gonin débute sa carrière chez Coca Cola Entreprise, où il acquiert de précieuses connaissances sur la dynamique du marché de la consommation, avant d’exercer diverses responsabilités commerciales chez Unilever et Mattel. En 2011, il rejoint à nouveau Coca Cola Entreprise, où il occupe le poste de directeur national des ventes pour la grande distribution.

En septembre 2017, il prend la direction des ventes pour la division détergents et produits d'entretien de Henkel. Il avait, depuis deux ans, la responsabilité du pilotage des clients globaux.

Tout juste nommé à la tête d’AkzoNobel, Alexandre Gonin a désormais pour mission de piloter la stratégie de croissance des activités peintures décoratives en France. « J’aurai à cœur de bâtir une organisation performante, centrée sur nos clients et les besoins de nos consommateurs, en m’appuyant sur des équipes passionnées, expertes et engagées », a-t-il déclaré.

Pour Jan Piet van Kesteren, directeur des peintures décoratives EMEA chez AkzoNobel, « Alexandre mettra à profit son expérience pour accélérer le développement de notre activité peintures décoratives. Avec ses équipes, il continuera d’accompagner les Français à utiliser nos marques, qu’ils connaissent bien pour leur qualité, dans leur envie d’embellir et de protéger leur maison ».

Présent dans plus de 150 pays, AkzoNobel fournit des peintures et revêtements durables, et s'est fixé comme objectif de devenir le leader mondial de son industrie.

Marie Gérald

Photo de une : Alexandre Gonin - © AkzoNobel