Restructuration et investissement en vue pour AkzoNobel

AkzoNobel repense l’organisation de ses activités peintures décoratives en France, et annonce pour l’occasion un investissement de 22 millions d’euros.

La direction d’AkzoNobel vient de présenter un projet de transformation de ses activités peintures décoratives en France, en réponse à un marché en décroissance depuis plusieurs années.

En complément de quoi l’entreprise a annoncé un investissement de 22 millions d’euros sur son site de production de Montataire (60) afin de renforcer son activité industrielle en France. L'objectif : accélérer la transformation de l’outil industriel et de s’inscrire dans une dynamique de modernisation et de compétitivité indispensable pour réussir sur les différents marchés.

Le site de Montataire deviendrait ainsi un site majeur d’AkzoNobel pour le marché européen. En parallèle, ce projet s’accompagnerait d’une rationalisation de l’activité de production et d’une réorganisation de l’usine.

Dans ce contexte de marché en contraction, AkzoNobel prévoit aussi de simplifier l’organisation de ses activités commerciales et fonctions support afin de les ajuster et de les adapter aux réalités économiques actuelles.

Réorganiser l’activité de distribution de peintures et de produits de décoration

À ces adaptations structurelles s’ajouterait un projet de réorganisation de son activité de distribution de peintures et de produits de décoration Sikkens Solutions. Le but étant étant d’accélérer l’hybridation de son réseau de distribution en confiant la gestion d’une partie de ses points de vente à des partenaires indépendants. Les points de vente qui ne trouveraient pas de repreneurs seraient amenés à fermer définitivement.

Toutes ces opérations visent à rationaliser, moderniser et optimiser les activités de l’entreprise. Leurs mises en application interviendraient à partir du mois de mai 2025 et pourraient entraîner jusqu’à 211 suppressions de postes et la création de 29 postes.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock