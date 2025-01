Construction hors-site : la technologie GXT s'en mêle !

Un système unique en son genre

FZ100 Fire Safe Zone (« zone de sûreté feu ») constitue une barrière coupe-feu innovante permettant d’assurer le calfeutrement ignifuge non pas d’un passe-câble ou d’un tuyau, mais d’une zone toute entière pouvant accueillir de multiples éléments traversants (tubes, câbles, tuyaux, etc.) Cette zone, délimitée par un ruban d’identification, permet d’accueillir tous les réseaux prévus et futurs qui traverseront les différents compartiments d’un même édifice. Le compartimentage, c’est-à-dire la division de l’espace en plusieurs volumes, est en effet clé pour confiner le feu le plus longtemps possible dans l’endroit où il s’est déclaré pour permettre l’évacuation des occupants. L’intérêt du FZ100 réside en sa capacité à reconstituer le degré coupe-feu de ces zones traversantes pour apporter une résistance au feu.

Pour garantir l’efficacité de ce périmètre de sûreté coupe-feu, Nullifire a mis au point une technologie avant-gardiste et unique baptisée GXT (Graphite eXpansion Technology). Directement incorporée dans le système FZ100, elle permet au système de réagir à la chaleur en obstruant les interstices par lesquels un incendie peut se propager et rétablit la performance du compartiment.

Prendre en compte l’évolution du bâtiment

Le FZ100 permet de délimiter un périmètre coupe-feu n'importe où dans un élément de construction, soit au moment de la construction, soit après coup. Cela permet au concepteur d'anticiper les exigences futures en matière de protection feu et d'intégrer cette zone de sûreté à des points stratégiques du bâtiment, où les réseaux ultérieurs pourront être situés.

Une installation facilitée et propre

Le FZ100 devient une alternative fiable à tous les produits que nécessiterait le calfeutrement de chaque composant traversant. Léger et facile à découper, FZ100 garantit une installation rapide et limite drastiquement la quantité de déchets. Le gain de temps d’installation est substantiel par rapport aux produits et méthodes d’application traditionnels.

Cette installation simplifiée des réseaux ne compromet pas les capacités acoustiques de la cloison et la technologique avancée, sans fibres, permet une utilisation dans des environnements exigeants tels que les hôpitaux ou les zones de préparation alimentaire. Entièrement respirant, il n’absorbe pas l’humidité.

Testé selon la norme EN 1366-3 (jusqu'à EI120), ce système permet notamment de déployer la performance de sécurité reconnue de Nullifire sur des projets de construction hors site.

Jeremy Beaurain, Directeur Marketing Tremco CPG, conclut « Notre priorité est de protéger toujours plus efficacement les personnes et les bâtiments contre les incendies. Avec FZ100, nous nous concentrons sur la simplicité et la flexibilité pour permettre à nos clients de choisir et d’installer une solution haute performante qui suivra l’évolution du bâtiment. »

Nullifire est une marque du Groupe Tremco CPG, un des acteurs mondiaux dans la fabrication de solutions et systèmes destinés à protéger l’intégralité de l’enveloppe du bâtiment.

Pour en savoir plus exit_to_app