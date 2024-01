Brice Saint-Loup nommé directeur général de Schöck France

Acteur majeur de l'industrie des rupteurs de ponts thermiques, l'entreprise Schöck, annoncce la nomination de Brice Saint-Loup en tant que directeur général de Schöck France. Une nomination qui s'inscrit dans le cadre du développement de la stratégie de l'entreprise sur le marché français des solutions thermiques, acoustiques et structurelles.

Âgé de 41 ans, Brice Saint-Loup possède une riche expérience au sein du secteur de la construction, ainsi qu'une double culture franco-allemande, favorisant une collaboration avec la maison-mère basée à Baden-Baden, en Allemagne.

Avant de rejoindre Schöck, il a occupé divers postes au sein d'entreprises telles que Schindler, premier expert mondial en ascenseurs et escaliers mécaniques, ainsi que Liebherr, le principal fournisseur mondial de grues. Plus récemment, en 2021, Brice Saint-Loup a dirigé l'entité française de Lamilux, fabricant de produits d'éclairage naturel et de désenfumage.

Brice Saint-Loup, animé par le désir de relever de nouveaux défis, s'engage à accompagner Schöck dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie axée sur l'innovation et la diversification, en adéquation avec les besoins du marché français.

« Je suis fier d'intégrer une entreprise familiale qui prend le temps de bien faire les choses, privilégiant la pérennité aux résultats à courts termes », déclare Brice Saint-Loup. Il met déjà en avant sa vision stratégique pour Schöck, et souligne l'intention de consolider l'expertise de l'entreprise dans le traitement des ponts thermiques tout en explorant de nouvelles opportunités de diversification.

Bien que les rupteurs de ponts thermiques, qui représentent une part significative du chiffre d’affaires, Schöck prévoit de diversifier son offre technique en 2024.

L'année 2023 a été marquée par la reconnaissance du traitement des ponts thermiques dans la directive européenne EPBD, grâce à la mobilisation de Schöck France. Brice Saint-Loup anticipe une année 2024 tout aussi cruciale, avec le lancement des discussions « Cap 2030 » visant à réviser la RE2020 et la transposition progressive de la nouvelle directive européenne.

Marie Gérald

Photo de Une : Brice Saint-Loup