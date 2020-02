Schöck France SARL

Schöck est inventeur, spécialiste et leader européen de rupteurs de ponts thermiques de structure pour les constructions en béton (en ITI, ITE et ITR) et les constructions métalliques. Conseil lors de la planification pour des solutions adaptées à chaque projet et assistance technique sur le terrain.

Les ponts thermiques sont la cause de fortes déperditions énergétiques, et bien souvent de murs humides et de formation de moisissures. plus

Le phénomène du pont thermique apparait à tous les points du bâtiment où la continuité de l'isolation est interrompue par des jonctions de structure. Grâce à Schöck Rutherma® les professionnels du bâtiment disposent d'une solution efficace à ce problème. Le rupteur de ponts thermiques sépare et isole thermiquement les parties du bâtiment. Ces éléments peuvent être mis en place en isolation par l'intérieur (ITI), en isolation par l'extérieur (ITE) ou en isolation répartie (ITR).

Le connecteur thermique ComBAR® remplace les raidisseurs en acier inoxydable traditionnelles. Il offre à la fois une armature de haute qualité et une isolation directement intégrée à la structure des double-murs et des murs sandwich.



Dans un bâtiment avec isolation par l'intérieur, les déperditions de chaleur au niveau des ponts thermiques représentent environ 20 à 30% des déperditions globales, si les ponts thermiques ne sont pas correctement traités. Un exemple typique de pont thermique est illustré par les jonctions entre dalle intérieure et façade, et les intersections des refends avec la façade.

Schöck Rutherma® pour l'isolation par l'intérieur assure la continuité de l'isolation du bâtiment là où celle-ci serait interrompue par les jonctions de structure. Une gamme de produit est disponible pour différents types de construction afin d'améliorer la performance thermique du bâtiment.



Le connecteur thermique ComBAR® remplace les raidisseurs en acier inoxydable traditionnels offrant à la fois une armature de haute qualité et une isolation directement intégrée à la structure des double-murs et des murs sandwich, permettant d'optimiser l'ensemble des procédés de construction. Les tiges en résine synthétique renforcée de fibres de verre ne sont pas seulement d'excellentes armatures, mais présentent également une conductivité thermique très réduite, permettant d'éviter les ponts thermiques entre deux structures. Le connecteur thermique ComBAR® remplace les systèmes d'armature traditionnels et représente le matériau de l'avenir pour les architectes et les préfabricants.



Afin d'augmenter le degré de préfabrication en usine, Schöck a développé pour vous des éléments de coffrage perdus. Sous le nom d'ASE, ces coffrages ont trouvé leur place dans les lignes de production, rationnalisant ainsi le processus de préfabrication et apportant à tous les éléments préfabriqués comme les dalles de balcon, les embrasures de porte et fenêtre, ou encore les poutres de rives, un aspect lisse et une qualité visuelle irréprochable, sans irrégularité.

Grâce à leur simplicité d'utilisation et aux différentes applications qu'ils proposent, ils nécessitent peu d'efforts et réduisent considérablement les coûts. Entièrement extrudés et clipsables, ces éléments en béton fibré sont disponibles de 7 cm à 40 cm en hauteur et jusqu'à 2,70 m en longueur. Ils se caractérisent par leur stabilité lors de la pose et du coulage, par leur résistance aux intempéries (chaleur, humidité, gel) et la possibilité d'y intégrer un ou deux joints, pour palier au problème d'irrégularité des tables à coffrer et obtenir une goutte d'eau totalement rectiligne.