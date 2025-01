Nouvelle génération de rupteurs de ponts thermiques Schöck Isokorb : innovation en ITE et ITR

Schöck, leader en solutions thermiques et structurelles pour l'enveloppe du bâtiment, renforce sa position sur le marché de l'Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) et Répartie (ITR). La nouvelle gamme Schöck Isokorb se distingue par sa polyvalence et ses performances, soutenues par l’obtention d’un DTA (Document Technique d’Application) délivré par le CSTB.