Nouvelle génération de rupteurs Schöck Rutherma : encore plus performants et désormais certifiés pour les projets en zone sismique

Aujourd’hui, ce sont les modèles Schöck Rutherma DF/DFi, dédiés au traitement des ponts thermiques entre la dalle et la façade dans le cadre d’une ITI (Isolation thermique par l’Intérieur), qui se trouvent au coeur de l’actualité.



En effet, d’une part, Schöck a encore amélioré leur performance thermique avec une valeur psi passée de 0.13 à 0.10, les positionnant comme les plus efficaces du marché. D’autre part, Schöck lance une version antisismique, Schöck Rutherma DF-S/DFi-S, sous ATEx validée par le CSTB en date du 31 mai dernier : une solution prête à l’emploi (sans aucun module additionnel et sans ferraillage complémentaire spécifique à prévoir), simple et rapide à mettre en oeuvre, permettant de traiter tous les projets soumis aux exigences parasismiques en ITI en France métropolitaine.

Meilleur psi du marché pour Schöck Rutherma DF/DFi

Au coeur des rupteurs Schöck Rutherma DF/DFi nouvelle génération, perdurent le corps de l’isolant, toujours en Néopor® (polystyrène graphité), de même que les boucles de tranchant, pour la capacité portante verticale.



Les évolutions apportées concernent tout d’abord les boucles de moment, reprenant le moment fléchissant sur l’appui au niveau du rupteur, dont le diamètre de la partie en inox a été réduit, de façon à restreindre les ponts thermiques entre l’extérieur (la façade) et l’intérieur (la dalle). En effet, ces éléments traversants en acier occasionnent de petites conductions thermiques : de facto, en diminuer le diamètre induit de moindres conductions.



De même, les plaques coupe-feu, en parties inférieure et supérieure du rupteur, initialement en silico calcaire, ont été remplacées par des bandes de laine minérale protégées par un profilé en PVC, offrant une résistance au feu optimale, la performance d’isolation thermique de la laine minérale étant, par ailleurs, supérieure à celle de la plaque silico calcaire. Toujours à l’écoute des remontées terrain, Schöck en a profité pour que ces plaques coupe-feu, auparavant débordantes sur les côtés, soient désormais affleurantes afin de faciliter la mise en oeuvre.



Ces deux modifications, sans surcoût, ont permis d’améliorer la performance d’isolation thermique du produit, qui est donc passé d’une valeur Psi de 0.13 à 0.10, meilleure valeur actuelle du marché !



Autre évolution intéressante, le PV feu ne rend plus nécessaire de faire passer les aciers filants du chaînage du voile dans les boucles du rupteur Schöck Rutherma DF/DFi, ce qui facilite la mise en place du produit dans le coffrage.

Schöck Rutherma DF Schöck Rutherma DFi

Nouveauté "sismique" : Schöck Rutherma DF-S/DFi-S

Afin de traiter tous les projets en zones sismiques, Schöck a doté ses rupteurs de boucles horizontales, perpendiculaires aux boucles de tranchant et de moment, offrant ainsi une résistance au cisaillement, c’est-à-dire la translation latérale de la dalle par rapport à la façade.



Lors d’un tremblement de terre, il y a une accélération provoquée sur l’ensemble des éléments, notamment une accélération horizontale qui entraîne une translation différentielle entre le plancher et la façade. L’effort de cisaillement va être repris ici par l’insertion de ces boucles horizontales "sismiques", toujours au nombre de 2 par mètre linéaire.



Le choix de Schöck d’intégrer directement ces boucles "sismiques" au rupteur lui-même se révèle ingénieux et des plus avantageux par rapport à d’autres systèmes existants pour renforcer l’attache de la dalle à la façade. Là où certains ont conçu de petits modules à insérer entre les rupteurs, Schöck propose une solution tout-en-un, sans élément annexe, sans ferraillage complémentaire spécifique à prévoir (donc ni coûts ni temps additionnels).



Rappelons que l’accompagnement des professionnels de la construction et notamment la facilité de mise en oeuvre de ses innovations s’avèrent des leitmotivs chez Schöck, dont les rupteurs bénéficient déjà d’atouts opérationnels comme des codes couleurs selon les modèles, des flèches indiquant le sens d’exécution, des QR Codes renvoyant aux instructions techniques, des pattes de fixation...



Bien entendu, ces versions "sismiques" présentent des propriétés structurelles comme thermiques aussi excellentes que les versions "statiques" et sont conformes aux exigences acoustiques de la NRA, à savoir un isolement acoustique de 58 dB pour les bruits aériens.



Les nouveaux rupteurs DF-S/DFi-S seront livrés sur chantier à partir de septembre, sachant qu’il est d’ores et déjà possible de consulter les équipes Schöck pour des projets.

Schöck Rutherma DF-S Schöck Rutherma DFi-S

Pour en savoir plus exit_to_app