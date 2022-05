Bruno Pillon, nouveau président du SFIC

Le syndicat français de l’industrie cimentière vient d’élire Bruno Pillon à sa présidence. Ce dirigeant du groupe HeidelbergCement succède à François Petry, dont le mandat est arrivé à échéance.

Ingénieur de formation, Bruno Pillon commence sa carrière au ministère des Affaires étrangères en tant que responsable des travaux et de la maintenance du parc immobilier français au Royaume-Uni. En 1990, il intègre la société Glauser International, un acteur du bâtiment, chez qui il devient d'abord directeur de travaux à Londres puis au Pakistan, avant d'occuper le poste de directeur commercial et développement.

Onze ans plus tard, en 2001, il prend ses fonctions de président directeur général chez BravoSolution, entreprise spécialisée dans la vente de progiciels supply chain et dans le conseil stratégique en optimisation des coûts. En 2013, il rejoint le groupe HeidelbergCement, d’abord en tant que directeur des achats puis au poste de directeur commercial et marketing pour la filiale Ciments Calcia avant d’être nommé, en 2019, président des activités France pour le groupe.

Le 27 mai dernier, il s’est vu confier la présidence du syndicat français de l’industrie cimentière, organisation professionnelle de 4 500 collaborateurs, regroupant la quasi-totalité des fabricants de ciments, chaux hydrauliques et liants routiers.

« Confiance et fierté seront les deux maîtres-mots de mon mandat. Dans ce contexte, la confiance, c’est d’abord celle que nous avons au sein de la filière pour réussir notre transformation et prendre part au succès de la transition écologique. Fierté ensuite, car nous sommes une industrie de proximité, essentielle à l’aménagement et à la vitalité de nos territoires, qui œuvre chaque jour au développement d’une économie plus circulaire. L'industrie cimentière est un formidable atout pour construire la France de demain », confie Bruno Pillon.

Photo de Une : © SFIC