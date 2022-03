Cécile Taffin élue à la présidence de l’UNGE

Le 10 mars dernier, l’Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) organisait ses Rencontres Nationales 2022 à Paris, et en a profité pour réélire ses membres du comité directeur.

Les adhérents de l’UNGE, venus de toute la France, se sont réunis à Paris le 10 mars pour aborder la question de la reconversion professionnelle dans le cadre des enjeux de recrutement rencontrés par la profession des geomètres-experts. L'occasion également d'élire les membres du comité directeur, organe exécutif du syndicat, des mois après l'élection du nouveau président de l'Ordre des géomètres-experts, en juin dernier.

C'est Cécile Taffin, jusqu'alors vice-présidente sous la présidence de Régis Lambert, qui a été élue présidente pour les deux prochaines années. Première femme à la tête de cette instance, Cécile Taffin est diplômée de l'école supérieur des géomètres et topographes, et dirige depuis 2009 le cabinet 2CT Géomètre-Expert, implanté dans le Pas-de-Calais. En 2014, elle rejoint l’UNGE en tant que présidente de la région Nord-Picardie. Deux ans plus tard, elle devient secrétaire nationale et en 2018, vice-présidente du syndicat.

A ses cotés, on note Amandine Bouchon, réélue en tant que trésorière nationale ainsi que Wilfried Maduli, désormais secrétaire national et Emmanuel Simon-Barboux, vice-président. Ce renouvellement a également permis l’arrivée de deux nouvelles recrues : Pascale Bonnier et Delphine Cassasolles, toutes deux déjà investies au sein d’instances régionales de l’UNGE.

« Ces six membres auront donc maintenant à cœur de porter les ambitions du nouveau projet stratégique : Trajectoire 2026 », commente le syndicat, qui regroupe 700 entreprises adhérentes, dont plus de 1 200 géomètres-experts.

Marie Gérald

Photo de Une : UNGE