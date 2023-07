XtreeE, entreprise spécialisée dans l'impression 3D hors-site à grande échelle, annonce la nomination de Dominique Corvez en tant que président-directeur général. Un tournant décisif pour l'entreprise, qui a pour ambition de consolider son modèle économique et de poursuivre l'innovation dans le secteur de l'architecture et de la construction.

Diplômé de l'École des Ponts ParisTech, et de l'Éav&t, et d'un master en génie civil de l'université de Berkeley, Dominique Corvez débute sa carrière chez C&E Ingénierie, avant de rejoindre le groupe Lafarge - aujourd'hui Holcim - en tant que directeur technique pour le développement du béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP) Ductal. En 2013, il est promu directeur Amérique du Nord, où il pilote la stratégie et le développement sur le continent.

Son parcours se poursuit en 2019 au sein du groupe Eiffage, où il dirige la filiale ÆVIA, spécialisée dans la réparation d'ouvrages d'art et les travaux spécialisés.

Fort de ces expériences internationales, il se voir désormais confier le rôle de PDG de XtreeE, en collaboration avec Alban Mallet, directeur technique (CTO) et Romain Duballet, directeur produit (CPO), tous deux co-fondateurs de l'entreprise.

Structurer un réseau de plus de 50 unités d’impression 3D à travers le monde d'ici 2025

« Après deux premières levées de fonds, l’entrée au capital de Vinci Construction, Shibumi International et Holcim France, la levée de fonds en cours nous permettra l’accélération sans précédent du développement de notre réseau mondial d’unités d’impression 3D connectées, capables de produire efficacement et localement des éléments de construction structurels sur-mesure, sur base de la technologie XtreeE », commente Dominique Corvez.

L'objectif : devenir leader mondial de l'impression 3D à grande échelle. Pour cela, XtreeE prépare une nouvelle levée de fonds visant à structurer un réseau de plus de 50 unités d’impression 3D à travers le monde, d'ici 2025. L'entreprise, qui joue un rôle majeur dans le secteur de l'AEC (architectes, designers et ingénieurs), tend à répondre à la demande croissante de solutions innovantes et performantes.

Titulaire d'un MBA obtenu à la Chicago Booth School of Business en 2018, Dominique Corvez est passionné par l'innovation et déterminé à poursuivre le travail initié par les cofondateurs de XtreeE.

La plateforme Printing-as-a-Service de XtreeE, complémentaire de ses systèmes d’impression 3D, offre aux clients un catalogue de produits certifiés et des outils numériques d’assistance facilitant la conception architecturale et la réalisation de pièces en impression 3D. Une approche globale, selon l'entreprise, qui permet de s'adresser à un large éventail d'acteurs du secteur de la construction.

« Nous sommes ravis d’accueillir Dominique à la tête de XtreeE. La constitution de ce nouveau triumvirat marque une étape significative pour la structuration et le développement de l’entreprise. Nous souhaitons plus que jamais capitaliser sur notre avance technologique pour continuer à croître et devenir la référence de la fabrication additive grande échelle, en France et à l'international », indique Alban Mallet.

Marie Gérald

Photo de une : @Charlene Yves