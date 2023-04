XtreeE ambitionne d’atteindre 18 unités d’impression 3D d’ici fin 2023

XtreeE, spécialiste de l’impression 3D pour la construction hors-site, annonce l’ouverture de trois nouveaux sites en Suisse, aux États-Unis et au Japon.

Ces trois nouvelles ouvertures portent à 12 le nombre d’unités d’impression 3D XtreeE. L’objectif de l’entreprise : ouvrir 6 nouveaux sites d’ici fin 2023, puis atteindre les 50 unités d’ici 2025.

Pour y parvenir, l’entreprise mène actuellement une nouvelle levée de fonds. Pour rappel, l’entreprise avait déjà réalisé deux levées de fonds d’un million d’euros en 2017, puis en 2018.

XtreeE poursuit son internationalisation

Dès 2019, l’entreprise annonçait d’ailleurs s’internationaliser en ouvrant une unité d’impression 3D aux Émirats Arabes Unis. Depuis, l’entreprise s’est entourée de grands industriels de la construction tels que Vinci, le groupe Saint-Gobain ou encore, Holcim. Sa technologie a participé à une quarantaine de réalisations, parmi lesquelles le projet Viliaprint, mené avec Plurial Novilia, et récemment inauguré.

L’entreprise propose aujourd’hui la plateforme « Printing as a Service » pour que ses clients puissent avoir accès à un catalogue de produits certifiés et à des outils d’assistance.

« L’enjeu étant d'imprimer au plus près des chantiers, nous accompagnons localement nos partenaires grâce à notre plateforme numérique et nos services de conception-réalisation », explique Alban Mallet, co-fondateur et directeur général d’XtreeE.

L’entreprise revendique également un objectif environnemental, alors que l’impression 3D permettrait de diminuer jusqu’à 70 % la consommation de ciment, dont le clinker est accusé d’être particulièrement émetteur de CO2.

Claire Lemonnier

Photo de une : XtreeE