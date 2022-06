Après plus de 4 années de travail, les 5 premières maisons construites par impression 3D dans le cadre du projet Viliaprint ont été inaugurées le 2 juin, dans l’éco-quartier Réma’Vert, à Reims. La technologie de l’impression 3D d’XtreeE, couplée à la préfabrication d’éléments hors-site, a été un succès. Prochain objectif : la reproductibilité à plus grande échelle dans le logement social.

En juin 2021, les premiers murs conçus en impression 3D par XtreeE dans le cadre du projet Viliaprint étaient assemblés. Un an plus tard, les maisons allant du T3 au T5 sont désormais livrées et prêtes à être habitées.

Lancé en 2018, le projet Viliaprint visait à tester puis démocratiser la technologie de l’impression 3D à l’échelle du logement social, grâce à l’expertise de XtreeE, du cimentier Vicat (qui a développé et fourni un béton spécifique), et à l’audace architecturale de l’agence Coste Architecture.

En novembre 2020, la technologie d’impression 3D était validée grâce à la certification ATex, délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), permettant ainsi de lever les freins assurantiels et d’autoriser la mise en location des maisons.

Outre l’impression 3D, des éléments ont été préfabriqués hors-site. Le cumul de ces deux techniques constructives permettant ainsi de réduire la pénibilité, les délais, les nuisances pour les riverains, et les pertes de matière.

Démocratiser l’impression 3D dans le logement social

« Notre plus grande fierté dans le cadre de Viliaprint est que cette innovation a permis de démontrer que l’impression 3D est parfaitement compatible avec notre vision d’un habitat social de haute qualité, atypique, confortable et performant », s’est réjoui Jérôme Florentin, directeur de la maîtrise d’ouvrage chez Plurial Novilia, lors de l’inauguration.

Après le succès de cette première expérimentation, l’objectif sera désormais de déployer l’impression 3D à plus grande échelle, en diffusant les bonnes pratiques aux acteurs du logement social.

« Plurial Novilia a d’ailleurs mis au point un dossier technique complet qui peut être mis à disposition de l’ensemble des bailleurs sociaux réunis au sein d’Action Logement qui souhaiteraient à leur tour développer des opérations similaires », précise le bailleur social.

Claire Lemonnier

Photo de une : Plurial Novilia