Plan EduRénov : ROCKWOOL dévoile son Guide pour réussir une rénovation énergétique performante des bâtiments scolaires

Dans le cadre du plan EduRénov et en partenariat avec la Banque des Territoires, les pouvoirs publics ont annoncé une rallonge de 500 millions d’euros pour la rénovation énergétique des écoles en 2024 avec un objectif de 40 000 établissements rénovés d’ici à 10 ans. Un plan salué par ROCKWOOL, leader mondial des solution d’isolation en laine de roche, qui œuvre pour un confort thermique et phonique notamment dans les écoles afin d’offrir aux élèves et enseignants les meilleurs conditions de travail et d’apprentissage. A travers son Guide de la rénovation énergétique dédié au bâti scolaire, ROCKWOOL décrypte le rôle fondamental de l’isolation pour réussir la rénovation des écoles.

Toute rénovation commence par une bonne isolation

La consommation énergétique d’un bâtiment est due à deux types de déperditions énergétiques : une partie de la chaleur est évacuée par le renouvellement de l’air (VMC) et par les infiltrations mais la plus grande partie est généralement évacuée par l’enveloppe du bâtiment non isolé ou mal isolé. C’est jusqu’à 80 % des déperditions qui sont directement la conséquence d’un manque d’isolation. Une bonne isolation permet de réduire la consommation énergétique du bâtiment, ce qui contribuera à la préservation des ressources et à lutter contre le changement climatique, en évitant des émissions de gaz à effet de serre. La continuité de l'isolation doit cependant être respectée afin de garantir la performance thermique de l’enveloppe globale du bâtiment.

Pour améliorer efficacement la performance énergétique des bâtiments scolaires, ROCKWOOL recommande une rénovation thermique globale. Plus complète que la rénovation thermique par élément, la rénovation thermique globale permet de traiter en un seul chantier les 8 postes de travaux (isolation des toitures, isolation des murs, des planchers, fenêtres, chauffage, production d’eau chaude et ventilation) qui ont un réel impact sur l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment.

Comment la laine de roche répond aux 3 grands enjeux de la rénovation énergétique des écoles

Les grands enjeux de la rénovation énergétique des écoles reposent sur 3 piliers :

La protection de l’environnement et du climat qui passe par la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments.

La protection des personnes pour garantir durablement aux élèves et aux équipes pédagogiques un confort d’été et d’hiver, une acoustique optimale et une sécurité

La protection du patrimoine et des économies d’énergie pour réduire durablement les factures énergétiques liées aux bâtiments et investir de manière plus efficace.

Afin de répondre à ces enjeux fondamentaux, le Guide ROCKWOOL pour la rénovation des écoles détaille les avantages de la laine de roche : Performance thermique, résistance au feu, performance acoustique, recyclabilité, durabilité, respirabilité, résistance à l’humidité. Ce sont ces performances intrinsèques à la laine de roche qui contribuent à créer des bâtiments sains, plus sûrs et confortables pour leurs occupants, tout en respectant l’environnement.

Durabilité, confort, santé et sécurité dans l’ADN des produits ROCKWOOL

L’isolation en laine de roche ROCKWOOL est circulaire par nature, car elle est constituée de roche, une des matières premières les plus abondantes sur la planète, et bénéficie d’une durée de vie supérieure à 65 ans sans perdre ses performances. Les produits ROCKWOOL contiennent jusqu’à 75% de matière non vierge et peuvent être recyclés à l’infini grâce à Rockcycle. Ce service de ROCKWOOL a une vocation simple : recycler les déchets de laine de roche afin de créer de nouveaux isolants. Ce service a ainsi permis de collecter et recycler plus de 2 000 tonnes de laine de roche sur le marché français, au cours de l’année 2023.

Au-delà des enjeux de durabilité, la laine de roche offre une protection incendie, acoustique, thermique et de la qualité de l’air.

Protection incendie : la sécurité incendie est une obligation au sein des établissements scolaires. la laine de roche est un matériau naturellement incombustible, qui résiste à des températures supérieures à 1 000°C.

la sécurité incendie est une obligation au sein des établissements scolaires. la laine de roche est un matériau naturellement incombustible, qui résiste à des températures supérieures à 1 000°C. Protection acoustique : la laine de roche ROCKWOOL possède une densité élevée qui la rend excellente pour l’absorption des bruits et l’affaiblissement des sons. Les bruits d’impact, de chocs et les vibrations en provenance des espaces voisins sont amortis. Les nuisances sonores extérieures sont également absorbées.

la laine de roche ROCKWOOL possède une densité élevée qui la rend excellente pour l’absorption des bruits et l’affaiblissement des sons. Les bruits d’impact, de chocs et les vibrations en provenance des espaces voisins sont amortis. Les nuisances sonores extérieures sont également absorbées. Protection thermique : la densité élevée de la laine de roche la rend plus résistante à l’écoulement d’air et au flux thermique. En préservant naturellement la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, les isolants ROCKWOOL contribuent à un excellent confort thermique et conservent leurs performances durant toute la durée de vie du bâtiment.

la densité élevée de la laine de roche la rend plus résistante à l’écoulement d’air et au flux thermique. En préservant naturellement la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, les isolants ROCKWOOL contribuent à un excellent confort thermique et conservent leurs performances durant toute la durée de vie du bâtiment. Protection de la qualité de l’air : Il est important que les produits de construction ne soient pas des sources d’émission de polluants dans l’air. Les produits en laine de roche ROCKWOOL satisfont aux critères sanitaires. Associés à une bonne ventilation, la laine de roche, contribue ainsi à améliorer la qualité de l’air intérieur et à préserver la santé et le bien-être des occupants.

Près de 10 % des établissements vétustes

Aujourd’hui, la part d'écoles et d'établissements scolaires présentant une vétusté importante est estimée à 10 %, tandis que la part d’établissements scolaires ayant déjà bénéficié de rénovations énergétiques se situerait autour de 20 %. Les adaptations nécessaires sont coûteuses et parfois difficiles à mettre en place mais se font de manière progressive. C’était le cas de l’école Bastide Haute à Salon-de-Provence.

Les travaux ont démarré en Juillet 2022 et ont porté sur la rénovation énergétique et l’isolation thermique par l’extérieur de l’établissement.

Afin de répondre à tous les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, les solutions Ecorock Duo et Rockfaçade Premium de ROCKWOOL ont été utilisées sur ce chantier. Spécialement conçus pour l’isolation des façades sous enduit, les panneaux en laine de roche double densité Ecorock Duo recouvrent 1 200 m2 de l’enveloppe du bâtiment. Ils apportent une sécurité incendie, une efficacité énergétique, un confort thermique et acoustique optimal et réduisent les risques de condensation tout au long de la vie du bâtiment. « On va être proche d’attendre les 40% d’économies d’énergie pour 2023 », explique Lydéric LOREAU, président du bureau d’études E-Leven.

Une rénovation thermique globale pour une performance énergétique optimale

