Sécurité incendie et panneaux photovoltaïques - l’isolation incombustible est essentielle

L'installation de panneaux photovoltaïques sur toitures terrasses optimise l'efficacité énergétique des bâtiments, mais présente des risques d'incendie, surtout avec des matériaux d'isolation combustibles. Les compagnies d'assurance, conscientes des dangers, recommandent de plus en plus l'utilisation de matériaux incombustibles pour l'isolation des toitures terrasses. Dans ce contexte, les solutions en laine de roche ROCKWOOL sont sûres et durables.

L’enjeu du risque incendie lié aux panneaux photovoltaïques Les toitures photovoltaïques, bien qu'éco-responsables, doivent être protégés efficacement contre les risques d'incendie. Lorsque le feu se déclare, la propagation peut être rapide et dévastatrice si l’isolation utilisée est combustible. Les toitures terrasses sont particulièrement concernées. En effet, leur conception plate et la présence de panneaux photovoltaïques, souvent installés sur de larges surfaces, peuvent favoriser la propagation du feu en l'absence de matériaux incombustibles. Les recommandations des compagnies d'assurance De plus en plus de compagnies d'assurance établissent des exigences spécifiques pour les bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques. Ainsi, le référentiel APSAD D20 destiné à prévenir le risque incendie des installations photovoltaïques, recommande l’emploi d’isolation incombustible, telle que la laine de roche, sans disposition de mise en œuvre particulière. Les référentiels des assureurs permettent de garantir une couverture optimale de votre bien sans surprises. Notez que l'utilisation d'un isolant combustible peut potentiellement entraîner des contraintes particulières de mise en œuvre ainsi que des primes additionnelles. La solution ROCKWOOL : la laine de roche incombustible ROCKWOOL propose une gamme complète de solutions d'isolation en laine de roche, spécialement conçues pour répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. La laine de roche est incombustible et résiste à des températures extrêmement élevées, jusqu'à 1000 °C. Cette propriété en fait un matériau idéal pour l'isolation des toitures terrasses équipées de panneaux photovoltaïques. En cas d'incendie, l'isolation en laine de roche ne contribue pas à la propagation du feu, protégeant ainsi la structure du bâtiment et les occupants. De plus, elle améliore l'efficacité énergétique en offrant une excellente performance thermique tout au long de l'année. Un choix durable et responsable Outre la sécurité incendie, les solutions d’isolation en laine de roche de ROCKWOOL sont également respectueuses de l’environnement. La laine de roche est fabriquée à partir de roche volcanique, un matériau recyclable. En choisissant ROCKWOOL, vous optez pour une isolation qui allie sécurité, durabilité et performance énergétique. Pour en savoir plus exit_to_app