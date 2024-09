Pascal Guillaume devient président de la FEDENE

Président de la FEDENE depuis trois ans, Pierre de Montlivault cède sa place à Pascal Guillaume, dans un contexte d’inquiétude pour le budget de l’Ademe et les projets à venir.

Après trois années de bons et loyaux services, Pierre de Montlivault quitte ses fonctions de président de la FEDENE pour retourner chez Dalkia. Pascal Guillaume, jusqu’ici vice-président de la FEDENE Réseaux de chaleur et de froid, le remplace à la présidence.

En trois ans, la fédération a notamment dû réagir face à la crise énergétique impulsée par la guerre en Ukraine, ayant révélé une forte dépendance aux énergies fossiles. Les projets de verdissement de la chaleur - notamment portés par les élus locaux et les industriels - ont permis de réduire de 20 % la consommation de gaz fossile en France.

Des inquiétudes concernant le budget de l'Ademe

Malgré ces progrès, la FEDENE s’inquiète aujourd’hui d’une potentielle baisse du budget de l’Ademe de 35 %, et d’un frein des projets dans le cadre du Fonds chaleur.

« Je quitte la FEDENE extrêmement inquiet des risques d’arrêt brutal de cette dynamique historique. Je sais que Pascal Guillaume saura pleinement défendre ces enjeux, au plan français comme européen », a réagi Pierre de Montlivault.

Diplômé de l’École polytechnique en 1981 et de l’École nationale des Ponts et Chaussées en 1986, Pascal Guillaume a commencé sa carrière au sein de l’entreprise Dalkia en 1990.

Depuis le 1er janvier 2019, il est également président de la Fédération européenne des services en efficacité et intelligence énergétique (Efiees) et membre du conseil d’administration de Euroheat & Power, association européenne des réseaux de chaleur.

« Par son action efficace et dynamique, Pierre de Montlivault a su donner aux économies d’énergie et à la chaleur renouvelable une place de choix. Pour autant, les défis à relever restent nombreux avec une priorité : disposer de trajectoires ambitieuses et claires y compris sur le plan budgétaire pour accélérer encore le rythme de projets et décarboner nos usages, résidentiels, tertiaires et industriels. Je m’y attèlerai avec énergie et l’appui de l’ensemble des adhérents et partenaires de la FEDENE », annonce le nouveau président.

Claire Lemonnier

Photo de une : Pascal Guillaume - ©Gilles Delacuvellerie